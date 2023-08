Chciał obejrzeć granicę granicę polsko-rosyjską z bliska. Zarobił mandat

Wczoraj 10 sierpnia 36-latek wjechał na pas drogi granicznej, po kilku minutach zawrócił i udał się w drogę powrotną do domu. Patrol Straży Granicznej przystąpił do legitymowania rowerzysty. Kierowca jednośladu przyznał funkcjonariuszom SG, że pomylił drogi. Kiedy zorientował się, że jest na pasie drogi granicznej, to stwierdził, że obejrzy sobie granicę polsko-rosyjską z bliska.

Mieszkaniec powiatu bartoszyckiego przyznał się do popełnionego wykroczenia. Otrzymał mandat karny w wysokości 100 złotych.

Straż Graniczna po raz kolejny apeluje o zwracanie uwagi na tablice informacyjne i oznaczenia granicy państwa w czasie turystycznych wycieczek, grzybobrania, czy rowerowej przejażdżki w okolicach granicy państwowej.

Pamiętajmy, że obejrzenie z bliska granicy, wykonanie pamiątkowej fotografii może kosztować nawet 500 złotych.

Informacja SG