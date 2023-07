Victoria ma nowego trenera

Victoria ma za sobą udany sezon zakończony grą w barażach, których stawką był awans do IV ligi. Niestety, Polonia Iłowo okazała się zdecydowanie silniejsza, w tej sytuacji z pracy zrezygnował trener Paweł Miłoszewski, który stał za metamorfozą bartoszyckiego zespołu. Przypomnijmy, że kiedy dwa lata temu objął zespół, Victoria była o włos od spadku do klasy A, a gdy odszedł z klubu, Victoria była o włos od awansu do IV ligi.

W tej sytuacji szefowie Victorii musieli znaleźć następcę, no i ich wybór padł na Zbigniewa Marczuka, który do niedawna prowadził A-klasowego Kłobuka Mikołajki. I tak jak Miłoszewski poznał gorzki smak przegranego barażu. Pogromcą Kłobuka została Łyna Sępopol, która dwa razy wygrała po 6:3. Dzięki temu Łyna utrzymała się w okręgówce, a Kłobuk marzenia o awansie musi odłożyć przynajmniej o rok. Nowym szkoleniowcem zespołu z Mikołajek został natomiast Tomasz Piec.