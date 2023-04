Nie stawili się, to zostali doprowadzeni przez policję

Do Komisariatu Policji w Górowie Iławeckim stawił się 24-latek, który miał obowiązek meldować się na dozór policji. Ku jego zaskoczeniu, tego dnia został zatrzymany i przewieziony do zakładu karnego.

Mieszkaniec Górowa Iławeckiego na swoim koncie miał dwa wyroki. Z uwagi na to, że mężczyzna nie miał zamiaru stawić się do zakładu karnego, sąd wydał niezbędne nakazy. Wymiar kary wyniósł ponad 7 miesięcy.

Następnego dnia rano policjanci z Górowa Iławeckiego udali się do jednej z pobliskich miejscowości. Mieli do zrealizowania nakaz doprowadzenia do zakładu karnego jednego z mieszkańców gminy Górowa Iławeckiego, który sam nie miał zamiaru się do niego stawić.

Funkcjonariusze zastali 44-latka w miejscu zamieszkania. Został zatrzymany i jeszcze tego samego dnia dowieziony do zakładu karnego, gdzie rozliczy się w końcu z wymiarem sprawiedliwości.

Informacja KPP