Akt oskarżenia w sprawie wypadku w Spytajmach. Proces ruszy prawdopodobnie w styczniu

Rok temu jako pierwsi podjęliśmy temat wypadku, do którego doszło w miejscowości Spytajmy 7 września 2021 roku, w którym zginął Mateusz. Po dwunastu miesiącach do Sądu Rejonowego wpłynął akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi T. Rozprawę zaplanowano w styczniu 2023 roku.

Kilkukrotnie na naszych łamach pisaliśmy o wypadku, do którego doszło w Spytajmach. Prokuratura Rejonowa w Bartoszycach badała wszystkie, w tym pojawiające się w internecie wersje zdarzeń. 12 października 2021 roku zwróciła się nawet z apelem do osób, które były świadkiem wypadku lub posiadają jakiekolwiek istotne informacje na temat zdarzenia.

Opisywaliśmy różne wersje zdarzenia, badaliśmy poszczególne wątki. Przyjaciele i rodzice Mateusza od początku twierdzili, że sprawcą ma być mężczyzna, rzekomo chroniony przez policję.

25 maja mężczyzna usłyszał zarzuty, a 21 września Rejonowa w Bartoszycach skierowała do Sądu Rejonowego w Bartoszycach II Wydział Karny akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi T. którego oskarżono m.in. o to, że w nocy 7 września 2021r. na drodze wojewódzkiej nr 512 na trasie Bartoszyce – Spytajny, gm. Bartoszyce, znajdując się w stanie nietrzeźwości w ilości 0,72 mg/l w wydychanym powietrzu oraz po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu w postaci substancji psychotropowej - amfetaminy o stężeniu 35,5 ng/ml umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, w ten sposób, iż kierując samochodem osobowym marki VW Golf o nr rej. NBA 62F3 przekroczył obowiązująca w miejscu zdarzenia dopuszczalną prędkość 40 km/h i jadąc z prędkością nie mniejszą niż 90 km/h wjechał na usypany podczas robót drogowych na poboczu wał ziemny, co spowodowało niekontrolowane przemieszczenie się samochodu z dwukrotnym przewróceniem pojazdu na dach, powodując nieumyślnie u pasażera samochodu Mateusza T. , obrażenia głowy z ostrym krwiakiem podtwardówkowym i masywnym obrzękiem tkanki mózgowej i inne, wskutek których w/w zmarł w dniu 15 września 2021r. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie, tj. o przestępstwo z art. 177§2 k.k. w zw. z art. 178 §1 k.k..

Z naszych informacji wynika, że rozprawa rozpocznie się w styczniu 2023 roku. Krzysztofowi T. przebywa w areszcie w związku z innymi zarzutami.

Darek Dopierała