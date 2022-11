Dzień Pracownika Socjalnego. To Oni są tam, gdzie pomoc jest niezbędna

Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem tych, którzy na co dzień pomagają najbardziej potrzebującym. To oni są najczęściej jednymi z pierwszych osób tam, gdzie rozgrywa się ludzka tragedia. To oni dbają o najuboższych i samotnych. Często w swojej pracy przekraczają swoje obowiązki, ofiarując nie tylko pomoc socjalną, ale i swoje serce oraz zaangażowanie.Z okazji Święta redakcja „Gońca Bartoszyckiego” składa wszystkim pracownikom pomocy społecznej życzenia przede wszystkim zdrowia i uśmiechu. Szczęścia życzyć nie trzeba bo oczywiste jest, że szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli (Albert Schweitze), a nikt nie dzieli go tak, jak właśnie pracownicy pomocy społecznej.redakcja „Gońca Bartoszyckiego”