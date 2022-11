Dwie strony medalu, czyli „Przystanek” w Bartoszycach bez przystanku

Uważam, że problem nie dotyczy komunikacji miejskiej. Na ul. Hubalczyków są dwa przystanki i w zasadzie nie widać osób, które długo oczekują na autobus, bo mieszkańcy zwykle wyliczają czas, by długi nie jechać.

Prawdą jest, że pomieszczenia w pięknie odremontowanym budynku byłego dworca są puste i niezagospodarowane (oczywiście nie wszystkie). Wierzę, że wiosną sytuacja się zmieni, a życie na parterze „Przystanku” będzie tętnić. Jednak pomysł, by wykorzystać pomieszczenia w budynku na poczekalnię uważam za koszmarny, nieprzemyślany, żeby nie powiedzieć chory.

Zamontowane drzwi wejściowe są bardzo ciężkie, z klejowego drewna i oknami trzyszybowymi. Moim zdaniem cztery zawiasy są zbyt słabe, ponieważ już kilkukrotnie w okresie jednego roku były naprawiane w ramach gwarancji, choć używają je jedynie lokatorzy, którzy o swoje dbają. Jeśli będą służyć jako drzwi do poczekalni, najwyżej po miesiącu znajdą się na środku placu. Czeka je taki sam los, jak metalowe bramki na wejściu do tunelu. Połamane, wyrwane z zawiasów, a jedne nawet zginęły.Nie wyobrażam sobie, by poczekalnia była czynna w szczycie odjazdów, ponieważ od trwa od 7 do 17-tej. Jestem przekonany, że szybko będą zniszczone ściany i drzwi, a z pomieszczeń nie będą korzystać podróżni, ale również osoby bezdomne i rozrabiacy. Na wiosnę nie będzie już co zbierać.”