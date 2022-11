Na granicy z Obwodem Kaliningradzkim powstaje zapora

— Dziś na polsko-rosyjskiej granicy rozpoczęła się budowa tymczasowej zapory. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej ochrania granicę z obwodem kaliningradzkim na odcinku prawie 200 km. Zapora to dodatkowy element, który pomoże funkcjonariuszom Straży Granicznej w ochronie granicy z obwodem kaliningradzkim — informuje mjr SG Mirosława Aleksandrowicz, Rzecznik Prasowy Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

„Zapora będzie składała się z trzech szeregów drutu ostrzowego, który to drut jest wykorzystywany przez wojsko na całym świecie" - poinformował wicepremier. Nie są to jednak jedyne zabezpieczenia. W sierpniu pisaliśmy, że. Po zakończeniu inwestycji na całym odcinku graniczącym z obwodem Kaliningradzkim planowana jest zamontowanie czujników ruchu oraz kamer.— Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej do ochrony granicy z obwodem Kaliningradzkim wykorzystują również wieże obserwacyjne. Na ochranianym odcinku mamy ich sześć. Bez względu na warunki atmosferyczne możemy obserwować granicę zarówno w dzień i w nocy. Patrole SG, które są w terenie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu do dyspozycji mają specjalistyczny sprzęt służbowy m.in., pojazdy obserwacyjne, gogle i kamery noktowizyjne — dodaje rzeczniczka SG.