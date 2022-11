Urząd milczy w sprawie małej architektury w Bartoszycach. Projekt zagospodarowania terenu otrzymaliśmy z... Nadzoru Budowlanego [GALERIA]

Tam, gdzie są tajemnice, rodzą się domysły i plotki. Niestety wokół „tajemniczej budowy” związanej z tzw. małą architekturą Urząd Miasta w Bartoszycach i burmistrz Piotr Petrykowski nabrali wody w usta.

temat budowy na ulicy Nowowiejskiego. W sprawie urząd nabrał jednak przysłowiowej wody w usta. Odpowiedzi odmówili nam pracownicy Urzędu Miasta w Bartoszycach oraz osobiście burmistrz Piotr Petrykowski który zaznaczył, że mieszkańcy z prac będą zadowoleni.



Przypomnijmy, że radni w sprawie wybudowania małej fontanny na wzgórzu zamkowym głosowali podczas LVII sesji Rady Miasta Bartoszyce, która odbyła się 29.09.2022 roku. Radni nie zgodzili się na przesunięcie kwoty 22 tys. złotych z wydatków bieżących na inwestycyjne w związku z zamiarem wybudowania małej fontanny na wzgórzu zamkowym.



Ponownie sprawa małej architektury powróciła na obrady 27 października, kiedy Elżbieta Zabłocka zapytała zastępcę burmistrza Krzysztofa Hećmana o zakres prac, a radny Jarosław Puszko zadał wprost pytanie o to, czy na trawniku przy ul. Nowowiejskiego powstanie fontanna. Krzysztof Hećman poinformował, że nie wie, ponieważ inwestycję nadzoruje burmistrz Piotr Petrykowski.



Jak się okazało, zgodnie z prawem budowlanym budowa obiektu małej architektury w miejscu publicznym wymaga zgłoszenia do Wydziału Architektury i Budownictwa. Następnie informacja wpłynęła do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Starostwie Powiatowym w Bartoszycach. Do zgłoszenia dołącza się projekt zagospodarowania terenu, a także – w zależności od innych uwarunkowań prawnych – odpowiednie szkice lub rysunki. Od blisko miesiąca próbujemy otrzymać z Urzędu Miasta w Bartoszycach informację na. W sprawie urząd nabrał jednak przysłowiowej wody w usta. Odpowiedzi odmówili nam pracownicy Urzędu Miasta w Bartoszycach orazktóry zaznaczył, że mieszkańcy z prac będą zadowoleni.Przypomnijmy, że radni w sprawie wybudowania małej fontanny na wzgórzu zamkowym głosowali podczas LVII sesji Rady Miasta Bartoszyce, która odbyła się 29.09.2022 roku.w związku z zamiarem wybudowania małej fontanny na wzgórzu zamkowym.Ponownie sprawa małej architektury powróciła na obrady 27 października, kiedy, a radny Jarosław Puszko zadał wprost pytanie o to, czy na trawniku przy ul. Nowowiejskiego powstanie fontanna. Krzysztof Hećman poinformował, że nie wie, ponieważ inwestycję nadzoruje burmistrz Piotr Petrykowski.Jak się okazało, zgodnie z prawem budowlanym budowa obiektu małej architektury w miejscu publicznym wymaga zgłoszenia do Wydziału Architektury i Budownictwa. Następnie informacja wpłynęła do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Starostwie Powiatowym w Bartoszycach. Do zgłoszenia dołącza się projekt zagospodarowania terenu, a także – w zależności od innych uwarunkowań prawnych – odpowiednie szkice lub rysunki.

2 listopada wystąpiliśmy z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Starostwie Powiatowym w Bartoszycach. Wniosek wysłaliśmy pocztą elektroniczną, a następnie zadzwoniliśmy do inspektora. Odpowiedź ustną otrzymaliśmy „od ręki”, a kilka godzin później otrzymaliśmy projekt zagospodarowania terenu przy ul. Nowowiejskiego w Bartoszycach. Milczenie Urzędu Miasta w Bartoszycach oraz burmistrza w tej sprawie dziwi. Jak się okazuje, informacji w innej jednostce można otrzymać ustnie, od ręki, tego samego dnia. W Urzędzie Miasta nie można otrzymać odpowiedzi ustnej, a na pisemną zwykle oczekuje się urzędowe 14 dni.



Projekt zabudowy złożony w urzędzie może ulec zmianie i nie musi być ona zgłaszana ponownie. Dlatego nie wiemy, czy samorząd miasta realizować będzie całość inwestycji. Z dat, zamieszczonych w projekcie wynika, że prawdopodobnie projekt został zlecony jeszcze przed wrześniową sesją Rady Miasta. Dokumentacja wpłynęła do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Bartoszycach już po tym, jak radni nie zgodzili się na przesunięcie środków w budżecie na wykonanie fontanny. Od głosowania radnych do złożenia zawiadomienia o budowie małej architektury minęło 12 dni. Jednak fontanna z projektu zagospodarowania terenu nie została usunięta. . Wniosek wysłaliśmy pocztą elektroniczną, a następnie zadzwoniliśmy do inspektora.Milczenie Urzędu Miasta w Bartoszycach oraz burmistrza w tej sprawie dziwi. Jak się okazuje, informacji w innej jednostce można otrzymać ustnie, od ręki, tego samego dnia. W Urzędzie Miasta nie można otrzymać odpowiedzi ustnej, a na pisemną zwykle oczekuje się urzędowe 14 dni.Projekt zabudowy złożony w urzędzie może ulec zmianie i nie musi być ona zgłaszana ponownie. Dlatego nie wiemy, czy samorząd miasta realizować będzie całość inwestycji. Z dat, zamieszczonych w projekcie wynika, że prawdopodobnie projekt został zlecony jeszcze przed wrześniową sesją Rady Miasta. Dokumentacja wpłynęła do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Bartoszycach już po tym, jak radni nie zgodzili się na przesunięcie środków w budżecie na wykonanie fontanny.





Jakie są szacunkowe koszty małej architektury? Zapytaliśmy o to jednego z przedsiębiorców budowlanych z terenu powiatu bartoszyckiego, który chce zachować anonimowość.

— Wykonano około 49 metrów ścieżki pieszo-rowerowej o szerokości 1 metra. Jakie mogą być koszty?

— Ceny podaję netto, do czego trzeba liczyć 23% VAT-u. Na budowę kwietnika z napisem przeznaczono 3 palety, na każdej z nich 48 sztuk prostokątnego gazonu, co daje kwotę około 3,7 tys. złotych. Obrzeża kupuję w cenie 8,30 zł za sztukę, a na tyle metrów potrzeba ich 98 sztuk. W projekcie nie ujęto ścieżki pieszo-rowerowej dlatego przyjąłem, że piasek na taką jej powierzchnię to min. 540 złotych netto. Doliczyć do tego trzeba koszt ław pod obrzeża, co daje kolejne 215 złotych. Kruszywo z transportem 1.170 złotych. Kamień 8-16, lub 16-32, jednak koszt jest ten sam: 24 złote na metr kwadratowy. Kwietniki, czyli podwyższona donica gabinowa wykonana zgodnie z projektem to koszt minimum 350 złotych za sztukę. Najtańsza ławka to koszt 300 złotych. Stojak na 4 rowery kosztuje 250 złotych. W ramach małej architektury – zgodnie z projektem – zamontowane zostaną: fontanna, kwietnik / donica 180x156x40; kwietnik / donica 200x173x40; kwietnik z napisem; stojak na rowery, cztery ławki i kosz na odpady. Fontanna będzie miała wymiary 95 x 20 cm (średnica i szerokość), ze zbiornikiem o wymiarach 85 / 65 cm / 40 cm (średnica górna, dolna i wysokość). Dwie podwyższone donice gabinowe będą mieć zewnętrzne wymiary 200x173x40 cm.Jakie są szacunkowe koszty małej architektury? Zapytaliśmy o to jednego z przedsiębiorców budowlanych z terenu powiatu bartoszyckiego, który chce zachować anonimowość.— Ceny podaję netto, do czego trzeba liczyć 23% VAT-u. Na budowę kwietnika z napisem przeznaczono 3 palety, na każdej z nich 48 sztuk prostokątnego gazonu, co daje kwotę około 3,7 tys. złotych. Obrzeża kupuję w cenie 8,30 zł za sztukę, a na tyle metrów potrzeba ich 98 sztuk. W projekcie nie ujęto ścieżki pieszo-rowerowej dlatego przyjąłem, że piasek na taką jej powierzchnię to min. 540 złotych netto. Doliczyć do tego trzeba koszt ław pod obrzeża, co daje kolejne 215 złotych. Kruszywo z transportem 1.170 złotych. Kamień 8-16, lub 16-32, jednak koszt jest ten sam: 24 złote na metr kwadratowy. Kwietniki, czyli podwyższona donica gabinowa wykonana zgodnie z projektem to koszt minimum 350 złotych za sztukę. Najtańsza ławka to koszt 300 złotych. Stojak na 4 rowery kosztuje 250 złotych.