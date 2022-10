Nagrody dla dyrektorów szkół i przedszkoli, schrony i budowa na ul. Nowowiejskiego zdominowały kolejną sesję Rady Miasta

Na wstępie LVIII sesji Rady Miasta Bartoszyce zastępca burmistrza Krzysztof Hećman przedstawił informację z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym. Dowiedzieliśmy się z niej m.in., że unieważniono postępowanie na zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy miejskiej Bartoszyce i jej jednostek na 2023 rok. Powodem był brak ofert. Wyłoniono za to wykonawcę przebudowy Placu Bohaterów Westerplatte i Parku Miejskiego w Bartoszycach, a 3 listopada mija termin na składanie ofert na nadzór inwestorski. Inwestycja będzie kosztowała 27.895.749,17 złotych, a radni zostaną zapoznani z koncepcją oraz szczegółowymi rozwiązaniami w późniejszym terminie.

Kolejnym tematem była przeprowadzana w całym kraju inwentaryzacja schronów. Jak informował sekretarz miasta Robert Pająk, urzędujący włodarze miasta nie otrzymali od poprzedników wykazów schronów. Wcześniej znajdowały się one m.in. w sklepach „Irena”, „Bartek”, pod dworcem kolejowym oraz pod pocztą. Urząd zabezpieczył jednak schron znajdujący się pod budynkiem przy ulicy Monte Casino, który wcześniej był przygotowany jako sztabowy.

Radni pytali również o nagrody burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej.. Nauczyciel z godzinami nadliczbowymi zarabia obecnie więcej niż dyrektor szkoły. Już w obecnym roku do dwóch szkół do konkursu nie przystąpił żaden kandydat. Dyrektor ZAO Zdzisław Żytko odpowiadając na pytania radnych stwierdził, że z całej puli przeznaczonej na nagrody burmistrz ma do dyspozycji 20%, a dyrektorzy szkół 80% kwoty.Podczas LVIII sesji Rady Miasta Bartoszyce przegłosowano wszystkie projekty uchwał.O 10 procent wzrosną podatki od nieruchomości i gruntów. Jak przekonywała Lucyna Jędryczka, przewodnicząca Komisji programowej i budżetu, do ich podniesienia zmuszają radnych okoliczności, czyli wzrost m.in. cen towarów i usług oraz kredytów.. Uchwałę przyjęto ośmioma głosami za, ośmioro radnych wstrzymało się od głosu, dwoje radnych było przeciwko.: Tadeusz Azarewicz, Stanisław Dubicki, Krystyna Duda, Lucyna Jędryczka, Urszula Kaczmarek, Marek Lidziński, Janusz Pasjak i Ewa Pisarska.: Leonard Boiwko oraz Wioletta Machniewska.: Joanna Adamczyk, Grażyna Baranowska, Katarzyna Basak, Witold Darski, Ewa Kapusto, Karol Kapuściński, Zbigniew Lipiejko i Ryszard Sarzyński.W głosowaniu nie wzięli udziału radni: Elżbieta Zabłocka, Anna Binięda oraz Jarosław Puszko.