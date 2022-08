Ten mecz Łynie będzie się śnił

Od falstartu zaczęły sezon Śniardwy, które w poprzednim sezonie wygrały ostatnie 16 meczów, natomiast w sobotę niespodziewanie przegrały w Węgorzewie.

* LKS Różnowo - Victoria Bartoszyce 1:4 (1:2)

1:0 - (9 k), 1:1 - Włodarczyk (22 k), 1:2 - Przychodzki (27), 1:3 - Gajkowski (55), 1:4 - Włodarczyk (75)

Bartoszyczanie tylko na początku meczu mieli problemy w Różnowie, ale już do przerwy z nawiązką odrobili straty, po czym w drugiej połowie jeszcze dołożyli dwa gole. Dla spokojności - jakby to powiedział Pawlak.



* Wilczek Wilkowo - Łyna Sępopol 2:0 (2:0)

Ten mecz piłkarzom z Sępopola będzie się śnił nawet po zakończeniu kariery, z tym że będzie to koszmar senny.

Zacznijmy od tego, że Łyna zmarnowała stuprocentowe sytuacje przy stanie 0:0 i 0:1, a gdy Wilczek wygrywał 2:0, wtedy goście zmarnowali jeszcze rzut karny!

W drugiej połowie Łyna gola w końcu zdobyła, ale sędzia odgwizdał spalonego, po czym w 65. min Damian Gigielewicz został ukarany drugą żółtą kartką. Mimo osłabienia piłkarze z Sępopola mieli jeszcze trzy setki i poprzeczkę (wcześniej jeszcze dwa razy poprzeczkę obili), ale to nie był ich dzień, bo piłka za nic do bramki gospodarzy wpaść nie chciała.

- Fajny mecz dla kibiców, ale dla nas fatalny - przyznał Paweł Dobrzyński, prezes Łyny.



* Vęgoria Węgorzewo - Śniardwy Orzysz 2:0

* Mazur Pisz - MKS Korsze 1:7

* Rona 03 Ełk - Mazur Ełk 0:5

* Błękitni Pasym - Żagiel Piecki 3:1

* Warmia Olsztyn - Czarni Olecko 5:1

* MKS Jeziorany - Orlęta Reszel 1:0