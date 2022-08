Drugi raz włamał się do tego samego jubilera w Bartoszycach. Coś poszło nie tak i mężczyzna usłyszał zarzuty

KRYMINALNE \\\ W nocy z 27 na 28.07.2022 roku doszło do włamania do sklepu jubilerskiego w jednej z bartoszyckich galerii handlowych. Sprawcę zatrzymała ochrona, a śledczy powiązali go z włamaniem, do którego doszło w nocy z 21 na 22.04 tego roku.

W czwartek 28.07.2022 około godziny 5:30 policjanci otrzymali informację o włamaniu do sklepu jubilerskiego w jednej z bartoszyckich galerii handlowych. Mężczyzna, pomimo stawiania znacznego oporu został zatrzymany przez ochronę obiektu. W kwietniu nieznany dotąd sprawca włamał się do tego samego lokalu, wynosząc z niego biżuterię o wartości około 300 tysięcy złotych.

Tym razem nie tylko miejsce, ale i metody były podobne, a nawet takie same.

Jeszcze tego samego dnia zapytaliśmy policję o nasuwające się podejrzenie, że jest to ten sam sprawca, który włamał się do jubilera w tej samej galerii w kwietniu tego roku.

— W sprawie obu włamań prowadzone jest śledztwo i za wcześnie jest, by te sprawy z sobą wiązać — mówi asp. Marta Kabelis, rzecznik prasowy Ko-mendy Powiatowej Policji w Bartoszycach. — Trwają czynności na miejscu, zabezpieczane są ślady, przesłuchujemy również świadków, czyli ochroniarzy.





Dziś wiemy już więcej. Około 45-letni mężczyzna za pomocą narzędzi (jak twierdzi nasze źródło, był to zestaw wyglądający na nowy) pokonał jedne z drzwi do galerii. Następnie rozbił młotkiem szybę w korytarzu wchodząc do sklepu z biżuterią. Tam rozbił młotkiem dziewięć umieszczonych na szafkach gablot oraz dwie witryny ścienne. Sprawca był przygotowany na większe „łupy" niż podczas włamania, do którego doszło w kwietniu. Zamiast plecaka tym razem do jubilera wszedł z dużą torbą. Gdyby również tym razem udało mu się zbiec, koszty byłyby zdecydowanie wyższe niż wcześniejsze 300 tysięcy złotych. Jego łupem padły m.in. brylanty, zegarki oraz inne kosztowności.