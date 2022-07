W finale Kętrzyn pokonał Korsze [ZDJĘCIA]

Deszcz oraz silny wiatr raczej nie kojarzą się z tenisem, ale kaprysy pogody nie odstraszyły miłośników białego sportu, w efekcie o zwycięstwo tym razem rywalizowało aż 17 zawodników. A że wielu z nich reprezentowało niezły amatorski poziom, więc emocji na korcie nie zabrakło. Szczególnie ciekawy był mecz Marka Kozłowskiego, który po sześciu turniejach był liderem klasyfikacji generalnej GP Bartoszyc, z Przemysławem Zielińskim, wiceliderem cyklu rozgrywanego na kortach olsztyńskiej Skandy. Po zaciętym boju Kozłowski wygrał 6:4, jednak w półfinale musiał uznać wyższość Macieja Grypińskiego z Korsz.

Z kolei w finale Grypiński zgodnie z przewidywaniami dość gładko przegrał z Mariuszem Donatem, który był zdecydowanym faworytem zawodów. Co prawda w generalce Donat jest jedynie wiceliderem, ale tylko dlatego, że wziął udział tylko w dwóch turniejach. Ale za to oba wygrał!

Kolejny turniej odbędzie się 14 sierpnia o godz. 9. Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych do gry - więcej informacji: tel. 600 891 116.

* Wyniki, 1/8 finału: Marek Kozłowski - Marcel Jakubowski 7:5, Przemysław Zieliński - Ryszard Koronkiewicz 6:0, Maciej Grypiński - Mirosław Jankowski 6:4, Kamil Krupiński - Dariusz Dec 6:4, Andrzej Cegiełka - Mariusz Jakubowski 6:0, Mariusz Królikowski - Andrzej Sikora 6:1, Mateusz Pisiałek - Bartłomiej Harhaj 6:0, Mariusz Donat - Radosław Dobrowolski 6:0; ćwierćfinały: Kozłowski - Zieliński 6:4, Grypiński - Krupiński 6:1, Królikowski - Cegiełka 6:3, Donat - Pisiałek 6:3; półfinały: Grypiński - Kozłowski 4:6, 7:6, 10-4, Donat - Królikowski 6:2, 6:4; finał: Donat - Grypiński 6:3, 6:2.

* Klasyfikacja generalna GP Bartoszyc: 1. Marek Kozłowski (Bartoszyce) - 1310 pkt; 2. Mariusz Donat (Kętrzyn) - 1000; 3. Andrzej Cegiełka (Bartoszyce) - 700; 4. Maciej Grypiński (Korsze) - 612; 5. Adam Duchnik (Bartoszyce) - 521.