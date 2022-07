Dokonał krótkotrwałego użycia cudzego auta, wjechał w płot, a potem uszkodził 5 aut w Bartoszycach

W niedzielę 24 lipca po godz. 16:00 otrzymaliśmy od czytelnika informację o kolizji na Traugutta w Bartoszycach. Jak się okazało, nie była to pierwsza interwencja policjantów związana z tym autem.Najpierw funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie, że niezaznany pojazd uderzył w płot na ulicy Traugutta 16 w Bartoszycach. Sprawca pozostawił na miejscu… tablicę rejestracyjną. Funkcjonariusze na jej podstawie ustalili auto (okazała się nim taksówka, od dłuższego czasu parkująca na ulicy), właściciela pojazdu oraz jego adres. Niestety, po przyjeździe na miejsce nikt im nie otworzył drzwi.Nie minęło wiele czasu, a policjanci zostali poinformowani o tym, że ten sam pojazd uszkodził pięć, zaparkowanych na ulicy aut, a następnie zbiegł z miejsca zdarzenia. Kiedy funkcjonariusze odjechali po zakończeniu czynności, nieznany sprawca odstawił samochód na miejsce…Funkcjonariusze ustalili, że doszło do krótkotrwałego użycia pojazdu mechanicznego (art. 289 kk). Nie wiadomo w jaki sposób sprawca dostał się do pojazdu.Policja zabezpieczyła monitoring i poszukuje sprawcy.dar