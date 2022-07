Jak w Bartoszycach działa prawo popytu i podaży, czyli cukier jako „dobro luksusowe”

FW teleturnieju "Idź na całość" charakterystyczne były dwa elementy: prowadzący Zygmunt Hajzer oraz kot w worku, czyli ZONK. Uczestnik, który go otrzymał, żegnał się z nagrodą. Skąd wzięło się moje skojarzenie z zakupem cukru w Bartoszycach? Już tłumaczę: chodzi o „hajs” (skojarzenie z nazwiskiem prowadzącego jest nieprzypadkowe) i ZONK, czyli kot w worku, a właściwie worek z cukrem.

Jeszcze w czasie urlopu dochodziły mnie głosy o problemie z dostawami cukru. „Białe złoto” zniknęło ze sklepów, a jeśli już udaje się je kupić, to z ceną, która poszybowała w górę.

Niestety, sytuacja zmusiła mnie do zakupu, bo bez niego trudno wyobrazić sobie sok z porzeczek. Udałem się więc do jednej z bartoszyckich „sieciówek”. I tu spotkał mnie wspomniany wcześniej ZONK: cukru w sklepie nie było, trzeba czekać na dostawę...

Odpuściłem zakup, choć w głowie kołatała mi się myśl: „Znam osobę, która z worka cukru, którego cena wzrosła prawie o 100% potrafi stworzyć napój, którego moc zbliża się do 94 proc. Zrezygnowałem, bo sok z porzeczek nie miał fermentować.

Jest kilka sposobów manipulacji rynkiem. Jeśli sprzedawcy stworzą wrażenie, że jego cena będzie nadal rosnąć, to musimy zrobić zapasy przed podwyżką! Lepiej kupić teraz, niż za 10 złotych, bo taniej już nie będzie!

Można też towar schować, dawkować go w wysokich cenach, a potem zapewnić stałe dostawy w... wyższej, zaakceptowanej już cenie. Klient będzie szczęśliwy!

Inne zjawisko, nazywane paradoksem Veblena polega na wzbudzeniu mody wśród zamożnych klientów. Będąc totalnym ignorantem w temacie przypuszczam, że modny – choć droższy – staje się cukier trzcinowy, lub brązowy. Kupimy go za każdą cenę, by być trendy!

Nie zapomniałem o dwóch innych manipulacjach podażą i popytem. Jedną z nich jest. Klienci o niskich dochodach kupią cukier nawet w wyższej cenie, bo nie znają jego odpowiedników, a nawet jeśli one są, to droższe. Przyznaję się bez bicia, że ja nie znam alternatywy cukru w przetworach.Ostatnia manipulacja to…. Biegniemy do sklepu, bo tak robią inni! I potem, z miną zwycięzcy, że udało nam się upolować skarg, stoimy w kolejce do kasy, a potem trofeum, niczym laur z papierem toaletowym w PRL-u niesiemy do domu.Na koniec wrócę do bartoszyckich realiów. Zaobserwowałem ciekawe zjawisko. Zmieniła się wspomniana wcześniej żółta etykieta z promocyjną ceną cukru, zawieszona nad workami z 25-klogramowymi workami „białego złota”. Okazuje się, że klienci widzieli cenę 162,50 złotych, umykało im, że to cena za cały worek. Teraz główną ceną stało się 6,50 złotych. Duża czcionka nas myli, niezbyt często, jak w umowie, czytamy tekst małym druczkiem.