Sparingi ligowców

Biskupcu na nowo oddanym do użytku stadionie miejscowa Tęcza przegrała 1:4 z Polonią Lidzbark Warmiński. W drużynie beniaminka można było zobaczyć w akcji zawodników, którzy w nadchodzącym sezonie mają stanowić o sile Tęczy. Adrian Podgórski, Paweł Galik, Patryk Burzyński, Mateusz Lawrenc mają przenieść się z Huragana Morąg. Błękitnych Pasym opuszcza snajper Patrycjusz Malanowski, a z Błękitnych Orneta do Tęczy ma przyjść Sebastian Dzierzkiewicz.

Dla Polonii, która także dokonała ciekawych transferów, było to drugie spotkanie sparingowe w minionym tygodniu, bo podopieczni Czesława Żukowskiego wygrali też 4:2 z Cresovią Górowo Iławeckie. Przypomnijmy, że do Polonii z Mrągowii przeniósł się bramkostrzelny napastnik Mahamadou Bah, który w dwóch ostatnich sezonach forBET IV ligi strzelił łącznie 44 gole. Siłę ofensywną zespołu ma stanowić także Cezary Sobolewski, który na początku swojej przygody w piłce zaliczył nawet debiut w I lidze w Stomilu, ostatnio stanowił o sile Motoru, a teraz ma pomóc Polonii w walce o najwyższe cele. Trzecim zawodnikiem, który wzmocnił Polonię, jest Rafał Maciążek, ostatnio Pisa Barczewo - ten środkowy obrońca ma sporą liczbę spotkań na poziomie II oraz III ligi. Poza tym po wielu latach gry w GKS Wikielec do Polonii przeniósł się Adrian Korzeniewski, 32-letni zawodnik gra na prawej stronie obrony.

* Wysokie zwycięstwo w pierwszym sparingu odniosła Mrągowia Mrągowo. Podopieczni Mariusza Niedziółki wygrali 9:0 z Cresovią (klasa A). Gole zdobyli: Eryk Kosek, Wiktor Bojarowski, Łukasz Kuśnierz, Przemysław Rybkiewicz (5) oraz zawodnik testowany.

* Inne wyniki: Mamry Giżycko - Rominta Gołdap 7:0, Grom Nowy Staw - Jeziorak Iława 1:0, Huragan Morąg - DKS Dobre Miasto 0:2, Granica Kętrzyn - Wilczek Wilkowo 5:0, Burza Słupy - Leśnik Nowe Ramuki 2:1, Orlęta Reszel - Orzeł Czerwona 4:2, Motor Lubawa - Wkra Żuromin 1:0, Błękitni Orneta - UKS Junior Świątki 5:1, Bałtyk Sztutowo - KS Łęgajny 3:4, Czarni Olecko - Verta Suwałki 7:0, Znicz Biała Piska - Rona 03 Ełk 13:1, Unia Susz - Rodło Kwidzyn 2:0, Zatoka Braniewo - Dąb Kadyny 7:0, Warmia Olsztyn - Pisa Barczewo 2:4.