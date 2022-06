Spółka "COWIK" koryguje swoje taryfy. Od 1 lipca zapłacimy więcej za ciepło

Jak czytamy w uzasadnieniu, zmiana jest związana z koniecznością uwzględnienia nowych cen zakupu paliwa (miału węgla kamiennego i gazu ziemnego), uprawnień do emisji CO2 oraz energii elektrycznej. Na „korektę taryfy” wpływa również koszt handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz wojna na Ukrainie i embargo na surowce energetyczne z Federacji Rosyjskiej (węgiel, gaz, ropa naftowa).

Jak dokładnie wzrosły koszty? Jak informuje spółka, wzrost kosztów produkcji, przesyłu i dystrybucji ciepła w stosunku do obecnie obowiązującej taryfy wynosi około 8,4 mln zł. Jakie koszt zakładano w taryfie, a jaki ujęto w korekcie?— miał węglowy z 4,3 mln zł do 10,3 mln zł (wzrost 139%);— gaz z 52 tys. zł, w korekcie taryfy do 157 tys. zł. (wzrost 202%);— zakup energii elektrycznej z 581 tys. zł do 957 tys. zł (wzrost 65%);— uprawnień do emisji dwutlenku węgla z 5,7 mln zł wrósł do 7,6 mln zł (wzrost 35%).Od 1 lipca zapłacimy średnio więcej o 49,8 proc. Korekta taryfy - spółka unika słowa "podwyżka" - wprowadzona poza sezonem grzewczym może nieco dziwić. Jednak ma to swoje uzasadnienie. Zgodnie z przepisami opłaty za ciepło są dwuczłonowe. Opłata stała jest pobierana przez cały rok. Jak dodaje prezes spółki Wojciech Malicki, ciepłownia i system ciepłowniczy są w stałej gotowości i pracuje cały rok. Latem płacimy nie tylko za ciepłą wodę, ale też za jej podgrzanie (bez którego krążąca w budynku woda ochładzałaby się).