27-latka z Bartoszyc otrzymała telefon „z banku”. Straciła 80 tys. złotych

Kilkukrotnie informowaliśmy o oszustach telefonicznych. Również na stronach banku zamieszczone są komunikaty o osobach podszywających się pod pracowników banku. Nie ustrzegło to jednak 27-latki, która w ten sposób straciła 80 tys. złotych.

Na czym polega metoda „phone spoofing”? Oszuści używają oprogramowania do zmiany numeru telefonu lub nazwy przychodzącego połączenia, które widzimy na wyświetlaczu swojego telefonu.

Następnie oszust przestawia się jako pracownik banku, urzędu lub policjanta. Umiejętnie wzbudza w ofierze poczucie zagrożenia i przekonuje, że ktoś podjął próbę wypłacenia pieniędzy z jej konta. Później… ofiaruje swoją pomoc i każe ściśle i bezwarunkowo podążać za jego wskazówkami.

Taka sytuacja miała miejsce w Bartoszycach. W piątek (27.05.22r.), kryminalni przyjęli zawiadomienie o przestępstwie oszustwa. Pokrzywdzona 27 – latka z Bartoszyc straciła 80 tys. zł. Oszust podszył się pod pracownika banku i przekonał kobietę, że jej oszczędności są zagrożone. Dodatkowo namówił 27 - latkę do zaciągnięcia kredytu, a następnie polecił, by wypłaciła wszystkie pieniądze i jak najszybciej wpłaciła je do wpłatomatu z wykorzystaniem kodu BLIK.

Tym razem oszustami – zdaniem dzwoniącego – mieli być… inni pracownicy banku. Jeden z nich był nieuczciwy i dokonywał ruchy finansowe na jej koncie. 27-latka uwierzył mu, a nawet wzięła kredyt… Po wypłacie 80 tys. złotych w trzech transzach wpłaciła je oszustowi. Potem kontakt z „życzliwym bankowcem” urwał się…

Policja apeluje!

Pamiętaj, że na ekranie telefonu może pojawić się dowolna nazwa i numer rozmówcy. Może to być nazwa banku, co wcale nie oznacza, że dzwoni prawdziwy pracownik banku. Usłyszane od nieznanego rozmówcy informacje zawsze weryfikuj w pewnych źródłach i nie ulegaj presji czasu podejmując finansowe decyzje.