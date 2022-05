Urząd Miasta w Bartoszycach publikuje wyrok WSA w sprawie skargi dziennikarza. Sam zmienia zdanie

Urząd Miasta na swoim profilu opublikował wyrok WSA w Olsztynie w sprawie skargi dziennikarza. Urząd wygrał w sporze? Sąd w tej konkretnej sprawie nie odniósł się do meritum, ponieważ nie ma do tego kompetencji.

losach petycji w sprawie konsultacji nazw mostów i rond urząd opublikował post z wyrokiem WSA w sprawie skargi dziennikarza Dariusza Dopierała (sygn. II SAB/OL 137/22). Z opisu można wnioskować, że Sąd nie zgodził się z opinią, że pracownik urzędu nienależycie wykonał swoje obowiązki. O trudnościach w kontakcie z Urzędem Miasta w Bartoszycach pisaliśmy wielokrotnie. Kilka godzin po ukazaniu się artykułu

Nigdy wcześniej Urząd Miasta w Bartoszycach nie publikował wyroków WSA. Na stronie na Fb nie ma wyroku w sprawie II SAB/OL 5/22 dotyczącej Stacji Socjalnej Joannitów (22 luty), danych z USC sygn. II SAB/OL 7/22 (24 luty), ani postanowienia o odrzuceniu skargi kasacyjnej burmistrza (29 marzec). Dlaczego opublikowano wybiórczo wyrok II SAB/OL 137/22, który zapadł 7 marca? Czy to przypadkowa zbieżność w czasie? Czy chodzi o to, by niewygodnego dziennikarza wystawić pod pręgierz opinii publicznej?

Właściciel piekarni nie odpowiada za szewca

Post urzędu wprowadza czytelników w błąd sugerując, że dziennikarz myli się w ocenie działalności pracowników. Sąd odrzucił skargę co oznacza, że nie rozpatrywał meritum sprawy. Na tej samej zasadzie nie można skarżyć się do właściciela piekarni na pracę szewca. Sąd natomiast w tym postępowaniu nie zajął się meritum i nie oceniał, czy urzędnicy należycie wykonują obowiązki.

Wątpliwości jest więcej. Sprawa, w której wyrok Urząd opublikował, została wyodrębniona z postępowania dotyczącego Stacji Socjalnej Joannitów (sygn. II SAB/OL 5/22) decyzją sędziego sprawozdawcy z 9.02.2022 roku.

WSA wskazuje na pismo z 19 stycznia, w którym czytamy:

"Wnoszę - o ile jest to możliwe - o zmianę zakwalifikowania prowadzonej sprawy o sygn. II SAB/Ol 5/22.

(...) Urząd na maile (bez zawartego nagłówka o informacji publicznej) nie odpowiada. Odpowiada wyłącznie na pytania wysłane przez ePUAP i to tylko wówczas, gdy są one informacją publiczną.

Postawa Urzędu Miasta w Bartoszycach utrudnia prowadzenia pracy dziennikarskiej (...)".

Skargę kasacyjną może składać prawnik

Przypomnijmy, że w tej sprawie zapadł prawomocny wyrok i Urząd Miasta musiał uzupełnić informację oraz zwrócić 100 złotych kosztów sądowych[/b]. Piotr Petrykowski od wyroku próbował się odwołać, składając 23.03.2022 skargę kasacyjną. Wiąże się to z kolejną opłatą za wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 100 zł.

Sąd 29 marca oddalił, ponieważ skarga została sporządzona z uchybieniem art. 175 p.p.s.a. Burmistrz złożona nie był uprawniony do jej wniesienia. Jak czytamy w wyroku, "O wymogach i warunkach wniesienia skargi kasacyjnej oraz skutków skutkach ich niedochowania organ [burmistrz] został pouczony przez sąd przy doręczeniu wyroku wraz z uzasadnieniem". W tym przypadku obowiązuje tzw. adwokacko-radcowski. Skargę może złożyć adwokat, radca prawny, sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej, profesor lub dr nauk prawnych, albo rzecznik praw dziecka lub rzecznik praw obywatelskich. Piotr Petrykowski nie pracuje w tych zawodach, nie ma takiego wykształcenia i nie pełni żadnych z wymienionych funkcji. Mimo tego skargę złożył i tzw. automatu została ona odrzucona.

Maile pozostawiane bez rozpatrzenia

Sąd w opublikowanym przez Urząd wyroku nie odniósł się do sedna sprawy, jakim są problemy w uzyskiwaniu przez dziennikarza informacji.



Przykładem utrudniania pracy dziennikarskiej jest sytuacja opisana 19 stycznia w artykule na temat statystyki urodzin i zgonów. Pisaliśmy wówczas:

„Urząd Miasta w Bartoszycach do dnia przygotowania artykułu nie przekazał naszego zapytania do Urzędu Stanu Cywilnego. Zapytaliśmy telefonicznie o powód nieprzekazania zapytania do USC. Poinformowano nas, że urząd nie odpowiada na maile, ponieważ nie można zweryfikować osoby, która je przesłała.”

Urząd Miasta do 14 stycznia 2022 roku odpowiadał wyłącznie na pytania w formie wniosku o udostępnienie informacji publicznej, przesłane za pośrednictwem profilu zaufanego. Wiadomości wysłane pocztą elektroniczną pozostawiał bez rozpatrzenia. Przykładem utrudniania pracy dziennikarskiej jest sytuacja opisana 19 stycznia w. Pisaliśmy wówczas:.”Urząd Miasta do 14 stycznia 2022 roku odpowiadał wyłącznie na pytania w formie wniosku o udostępnienie informacji publicznej, przesłane za pośrednictwem profilu zaufanego. Wiadomości wysłane pocztą elektroniczną pozostawiał bez rozpatrzenia.

Takie stanowisko urzędu było zawarte w pismach do WSA i dziennikarza. Podpisywał się pod nim burmistrz Piotr Petrykowski, jego zastępca Krzysztof Hećman oraz sekretarz miasta Robert Pająk czyli osoby, które w pracy na co dzień stosują kodeks postępowania administracyjnego.

WSA w Olsztynie: termin liczy się od wysłania maila

Sąd zajął się utrudnianiem pracy dziennikarskiej w odrębnym postępowaniu (sygn. II SAB/Ol 7/22). Skargę odrzucił, ponieważ została złożona zbyt szybko, tj. przed upływem 14 dni, a przed rozpoznaniem skargi urząd odpowiedzi udzielił, realizując wniosek. W uzasadnieniu Wojewódzki Sąd Administracyjny zaznaczył, że Dariusz Dopierała (dalej: „skarżący”) zwrócił się do Burmistrza Miasta Bartoszyce o udostępnienie informacji publicznej 28 grudnia 2021 roku, czyli w dniu wysłania pytań maila. Nie ma znaczenia, że nie przekazano go do Urzędu Stanu Cywilnego.

Tym samym Sąd uznał, że stanowisko Urzędu, który odpowiadał wyłącznie na wnioski przesłane poprzez profil zaufany było błędne.

Przy czym Urząd podaje sprzeczne informacje. Twierdzi, że podanie należy składać przez profil zaufany, a mailem „składać można jedynie wnioski o informację publiczną". Mimo to, wniosku złożonego mailem 28 grudnia nie przekazano...