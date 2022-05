W Bisztynku 6-latek jadący quadem zderzył się z mercedesem

W czwartek (19.05.2022r.), przed godziną 20:00 policjanci z bartoszyckiej drogówki interweniowali w związku z kolizją quada i mercedesa. Do zdarzenia doszło w Bisztynku na targowisku miejskim, poza drogą publiczną. Sześciolatek jeżdżący czterokołowcem, uderzył przodem w jadącego po placu mercedesa. Policjanci ustalili, że dziecko było pozostawione bez opieki i nadzoru, a do tego jeździło quadem bez kasku ochronnego. Na szczęście dziecko doznało jedynie otarć naskórka, a rodzice uznali, że nie ma potrzeby wzywania karetki pogotowia.

Z uwagi na wiek dziecka, które doprowadziło do tej kolizji i okoliczności tego zdarzenia, materiały z tej sprawy trafią do Sądu Rodzinnego i Nieletnich.

Dopuszczenie przez rodziców, czy opiekunów dziecka do przebywania przez nie w niebezpieczeństwie dla jego zdrowia, to wykroczenie z art. 106 kw. W tej sprawie skierowany zostanie wniosek do sądu o ukaranie osoby, która nie nadzorowała chłopca w chwili tego zdarzenia.

Zgodnie z art. 106 kodeksu wykroczeń każdy, kto mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze grzywny albo karze nagany.

KPP Bartoszyce