Trwa „Europejska Noc Muzeów” w Stowarzyszeniu „Rosenthal" (galeria)

Wystawa cieszyła się – i wciąż cieszy – dużym zainteresowaniem. W gablotach umieszczone zostały eksponaty z różnych epok. Na wystawie można zobaczyć m.in. hełmy, a wśród nich i takie, w których wyraźnie widać otwór wlotowy i wylotowy. Na innym otwór po pocisku jest widoczny u góry. Może to oznaczać, że albo strzał padł z góry, albo kto strzelił sobie w brodę popełniając samobójstwo. Inny hełm ma otwór z przodu, którego oryginalnie ten typ hełmu nie posiadał. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że służył on do zamocowania orzełka i został wykonany przez powstańców.

Ciekawym znaleziskiem jest również guzik z okresu powstania listopadowego, który pochodzi z województwa kaliskiego. Powstańcy, którzy przegrywali, woleli przekroczyć granicę i poddać się w zaborze pruskim, zamiast rosyjskim. Obozy dla internowanych były w okolicach Bisztynka i SępopolaWśród eksponatów znajduje się celownik do samolotu myśliwskiego Mustang P51 z okresu II wojny światowej. Co ciekawe został on podświetlony.— Obecnie nie do zdobycia jest instalacja na 24 V —mówi Marek Kwiliński, — dlatego sami go podświetliliśmy. Brakuje mu również soczewki, która bardziej skupiałaby promień.— Który z eksponatów jest najstarszy?— Najstarsze są prawdopodobnie te, pochodzące z epoki napoleońskiej, z 1807 roku: Kule muszkietowe, guziki piechoty liniowej, kulolejka czyli przyrządy do odlewania kul. Pochodzą one z Sępopola, Bisztynka, okolice Krawczyk, a najczęściej z okolic Górowa Iławeckiego i Lidzbarka Warmińskiego, lub Molwit leżących przy granicy.