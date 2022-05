30-latek rano „wyskoczył po pieczywo” i uciekał z saszetką ukradzioną… piekarzowi (video)

W poniedziałek (9.05.22r.), po godz. 5:00 policjanci z prewencji zauważyli biegnącego przez Plac Boh. Westerplatte mężczyznę. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że mężczyzna ten nie wyglądał na „biegacza”. Saszetka, którą trzymał pod pachą i fakt, że na widok radiowozu zmienił kierunek ucieczki, dała policjantom podstawę do podejrzeń, że doszło do czynu zabronionego.



30 – latek przekonywał policjantów, że to jego saszetka, a ponad 830 zł, to jego oszczędności. Trudno było dać temu wiarę.





Policjanci szybko ustalili, że pewien mężczyzna „kręcił się” przy samochodzie dostarczającym pieczywo do sklepów i coś z niego zabrał. Niczego nie świadomy dostawca ruszył w dalszą drogę, a telefon od policjantów z pytaniem, czy miał w aucie saszetkę z pieniędzmi wyraźnie go zaskoczył. Był pewien, że wszystko jest w porządku a okazało się, że nie. Policjanci w pościgu ujęli mężczyznę, którym okazał się dobrze im znany 30 – latek. Mężczyzna był wielokrotnie karany za przestępstwa przeciwko mieniu i wiele lat spędził za kratami.30 – latek przekonywał policjantów, że to jego saszetka, a ponad 830 zł, to jego oszczędności. Trudno było dać temu wiarę.Policjanci szybko ustalili, że pewien mężczyzna „kręcił się” przy samochodzie dostarczającym pieczywo do sklepów i coś z niego zabrał. Niczego nie świadomy dostawca ruszył w dalszą drogę, a telefon od policjantów z pytaniem, czy miał w aucie saszetkę z pieniędzmi wyraźnie go zaskoczył. Był pewien, że wszystko jest w porządku a okazało się, że nie.

Zdemaskowany 30 – latek został zatrzymany w policyjnym areszcie, ponadto był poszukiwany do odbycia 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności za wcześniej popełnione przestępstwa kradzieży. 30 – latek usłyszał zarzut przestępstwa kradzieży, do którego się przyznał. Mieszkaniec gminy Bartoszyce trafił do zakładu karnego, będzie odbywał tam wyrok i czekał na kolejny proces.

KPP Bartoszyce