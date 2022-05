Od Annasza do Kajfasza, czyli czy leci z nami pilot? Sprawa petycji o konsultacje społeczne

Od 2018 roku wybory samorządowe odbywają się co 5 lat. W związku z tym na przyszłym, 2023 roku odbędą się wybory zarówno samorządowe, jak i parlamentarne. Czy wpłynie to na działania naszych samorządowców i polityków?

Teoretycznie tak. Niektórzy uważają, że kampania wyborcza zaczyna się już w połowie kadencji danego polityka. Inni dodają, że niepopularne decyzję podejmuje się na początku kadencji, a wspomniana druga połowa to przede wszystkim decyzję korzystne dla wyborców. Dlatego uważam, że czas zacząć słuchać mieszkańców, z czym moim zdaniem jest pewien problem.

Ponownie powracamy do sprawy petycji w sprawie konsultacji na temat nazw rond i mostów. Po pierwsze dlatego, że pokazuje ona dokładnie czy i jak władze samorządowe słuchają wyborców, licząc się z ich zdaniem. Po drugie 2 maja otrzymaliśmy odpowiedź od Joanny Adamczyk, przewodniczącej Komisja Skarg Wniosków i Petycji.

W skrócie (kalendarium publikujemy poniżej) jest tak, że pierwotny pomysł nadania nazw zaproponowanych przez radnego Tadeusza Azarewicza nie był rozpatrywany przez radnych. Część radnych deklarowała, że konsultacje są potrzebne. Urząd Miasta poinformował, że sprawą zajmie się Komisja skarg, wniosków i petycji. Komisja poinformowała, że sprawę konsultacji społecznych lub głosowania będzie prowadzić Urząd Miasta w Bartoszycach...

Dziś, ponad 3,5 miesiąca później nadal nie wiadomo, czy mieszkańcy otrzymają szansę wypowiedzenia się w sprawie nazw.

Kalendarium

Publikujemy artykuł o pomyśle radnego Tadeusza Azarewicza w sprawie. Radny proponuje następujące nazwy:— Rondo przy zbiegu ulic ul. I Paderewskiego — Ks. J. Poniatowskiego — J. Słowackiego otrzyma nazwę „Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego”.— Rondo przy ul. Gdańskiej i ks. J. Poniatowskiego – o ile tak zagłosują radni – będzie nosiło nazwę: „Rondo Świętego Brata Alberta Chmielewskiego”.— Nowo wybudowany most ma otrzymać nazwę „Pary Prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich oraz ofiar Katastrofy Smoleńskiej dn. 10.04.2010.”— Most, będący w ciągu ulicy Bema ma otrzymać nazwę „Św. Jana Pawła II - Wielkiego Polaka”.Radny Janusz Pasjak informuje, że sprawa zostanie poruszona na— Komisja do spraw samorządowych i bezpieczeństwa — mówi radny Janusz Pasjak — może sprawę wyprostować. Być może wycofamy projekt, bo radni podpisywali się pod inną nazwą niż ta, którą podano w projekcie uchwały.