Motomajówka w Bisztynku zgromadziła około tysiąc osób. Jest moc!

Impreza oficjalnie trwała do godziny osiemnastej, jednak część osób bawiła się dłużej.— Była to chyba jedna z największych imprez — dodaje Mirosław Bolibok, — które organizowaliśmy. Gdyby jeszcze kilka osób przyszło na plac, to prawdopodobnie zabrakłoby nam miejsca. Przez cały czas trwania imprezy przewinęło się około tysiąc osób. Przywieźliśmy około 100 osób na Drift Taxi, w tym dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lidzbarku Warmińskim, którzy przyjechali do nas z wychowawczynią. Atrakcje zapewnili chłopacy z Grupy Pa Tera Follow Me oraz inni. Swoją wystawę pojazdów miał również, przyjechało do nas ponad 50 motocyklistów, ponad dwudziestu drifterów, a Piotrek „Dziki" wraz z dziećmi wykonali grafikę na samochodzie. Dziękujemy za udział w naszym wydarzeniu wszystkim uczestnikom i gościom.Niestety, będzie to ostatnia impreza przed przerwą.