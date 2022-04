W Bartoszycach jest za mało śmietników. Prawda, czy fałsz?

"Chciałbym przedstawić pewien problem. Być może nie tylko ja zwróciłem na to uwagę i nie tylko mi to przeszkadza na ulicach naszego miasta. Ale od jakiegoś czasu w Bartoszycach jest coraz mniej śmietników. Może nie było by to uciążliwe dla mnie samego, ale staram się sprzątać po swoim psie. Często bywa tak że takiego śmietnika po prostu trzeba szukać.

Problem nie występuje na terenach spółdzielni, ale jedynie na chodnikach publicznych należących do miasta. Przykładowo ul. Warszawska, Paderewskiego, Mickiewicza, Poniatowskiego, Boh. Warszawy, Kętrzyńska - na niektórych z nich śmietnik jest tylko na przystanku autobusowym."