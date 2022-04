Wojskowe Koło Herkus organizuje zwiedzanie 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej

— Pomysł wyszedł od środowiska mieszkańców nie tylko Bartoszyc — mówi prezes Wojskowego Koła PTTK HERKUS, Jan Perkowski. — Koleżanka z PTTK w Olsztynie zwróciła nam uwagę, że mamy w Bartoszycach ważne i ciekawe miejsca, które nie są promowane. Dlatego po rozmowie z dowódcą brygady zaplanowaliśmy wydarzenie w ramach „Tygodnia Patriotycznego”. Otrzymaliśmy zgodę dowódcy jednostki, który wręcz zachęca do tego typu inicjatyw.

— Jaki jest cel wycieczki?

— W ten sposób chcemy przybliżyć historię i dzień dzisiejszy jednostki. Oraz zapoznać mieszkańców z miejscem, w którym przebywał błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Mam nadzieję, że nie będzie to ostatnie tego typu wydarzenie. Ciekawym punktem programu jest obejrzenie wystawy w muzeum telewizji, w którym zgromadzono sporo ciekawych eksponatów unikalnych w skali kraju.

Zbiórka chętnych odbędzie się 5 maja o godzinie 16:30 przed biurem przepustek 20 BBZ. Proponujemy, by wcześniej przesłać swoje imię i nazwisko do Klubu Wojskowego PTTK Herkus. Chętni znajdą namiary ;) Przyspieszy to niezbędne formalności.

