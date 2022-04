W Obwodzie Kaliningradzki zaczyna wrzeć

poza gacem). Dlatego mieszkańcy Obwodu Kaliningradzkiego coraz bardziej odczuwają trudy życia. Stworzenie korytarza do odciętego od Rosji Krymu jest prawdopodobnym jednym z celów wojny na Ukrainie. Sytuacja trochę przypomina analogię do dotowania wody. Kiedy ciśnienie rośnie, a pokrywka nie przepuszcza pary, łatwo o wybuch. Wprowadzone sankcje ograniczają transport towarów (). Dlatego mieszkańcy Obwodu Kaliningradzkiego coraz bardziej odczuwają trudy życia.

Drastycznie wzrosły ceny żywności, a problem z dostępnością towarów dotarł też do marketów budowlanych. Mieszkańcy są zachęcani do uprawiania publicznych gruntów, by samodzielnie pozyskiwać żywność.

W związku z tym, że polski konsulat nie wydaje wiz, Rosjanie z obwodu mogą wyjeżdżać przez granicę z Litwą, a w związku z zamkniętą przestrzenią powietrzną oraz wzrostem cen biletów lotniczych mieszkańcy są „uwięzieni” w Obwodzie.

Nadal propaganda działa. Polscy dyplomaci wydaleni z konsulatu w Kaliningradzie byli „eskortowani" do granicy samochodami z literą Z. Jednak coraz częściej swoją złość związaną z sankcjami wyrażają „zwykli” mieszkańcy. Pojawiają się kradzieże, dewastowanie aut Rosjan popierających wojnę na Ukrainie. Jak informuje WP, w demonstracjach antyputinowskich bierze udział nawet 12 tys. osób.

Patrząc na sytuację w szerszym kontekście coraz bardziej widać, że wdrożenie sankcji nie tylko wobec władz Rosji, ale też "zwykłych" mieszkańców może doprowadzić do protestów, a być może na ich skutek, zmiany władzy.

