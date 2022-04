Drogie perfumy, trymery i woreczki. To wystarczyło, by otrzymał dozór

W czwartek, (14.04.22r.), kryminalni ustalili, że mężczyzna, który aż pięciokrotnie ukradł z jednej z miejskich drogerii perfumy i inne artykuły mieszka w Bartoszycach. Gdy zapukali do jego drzwi zaskoczony obecnością funkcjonariuszy 20 – latek bronił się przed zatrzymaniem. Twierdząc, że nie ma nic wspólnego z kradzieżami, o które podejrzewają go policjanci. Co ciekawe, charakterystyczna kurtka, w której przychodził po łupy do drogerii wisiała na wieszaku w jego przedpokoju. Kurtka została zabezpieczona.

W trakcie przeszukania 20 – latka w jego ubraniach znaleziono woreczki z białym proszkiem i kryształkami. Narkotester potwierdził, że biały proszek to amfetamina. Test kryształków nie dał odpowiedzi, co do za substancja.

Mężczyzna trafił do policyjnej celi. Dziś usłyszał zarzuty przestępstwa kradzieży. Policjanci wystąpili z wnioskiem do prokuratora o zastosowanie dozoru wobec 20 – latka. Za kradzież grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Zabezpieczona substancje zostaną zbadana w laboratorium kryminalistycznym. Od wyników ekspertyzy zależy dalsze postępowanie w tej sprawie. Posiadanie narkotyków to przestępstwo, za które zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

KPP Bartoszyce