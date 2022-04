Trener Klimko mógł stracić włosy...

* MDK Bartoszyce - Azoty II Puławy 26:31 (12:19)

Najwięcej bramek dla MDK: Dominik Jankowski 7, Kacper Wocial 6, Marcel Jurewicz 5

* MDK Bartoszyce - MKS Brodnica 36:27 (14:14)

Najwięcej bramek dla MDK: Szymon Borys 10, Dominik Jankowski 9

* MDK Bartoszyce - Olimpia Biała Podlaska 27:30 (14:17)

Najwięcej bramek dla MDK: Szymon Borys 8, Marcel Jurewicz 6

Juniorzy młodsi to zawodnicy z roczników 2005-06. Rywale bartoszyczan w zdecydowanej większości mieli w składach 17-latków, natomiast MDK był oparty na graczach rok młodszych, co w tym wieku jest istotną różnicą. Przed turniejem wydawało się, że najsłabszym rywalem powinny być Azoty, tymczasem ekipa z Puław nie dość, że awansowała, to na dodatek z pierwszego miejsca!

I to właśnie Azoty były pierwszym rywalem gospodarzy turnieju. - Nie znałem tego zespołu, wiedziałem jedynie, że w swoim województwie zajął dopiero trzecie miejsce, a w 1/16 finału wystąpił tylko dlatego, że wycofał się Przemyśl - wyjaśnia trener Jarosław Klimko. - Moi chłopcy są już trochę ograni, przecież w ubiegłym roku dotarli do 1/8 finału mistrzostw Polski młodzików, ale tym razem nie poradzili sobie z presją, bo po raz pierwszy w tak ważnej imprezie grali przed swoimi kibicami, których w hali było grubo ponad dwustu. Zawodnicy po prostu się spalili, bo za bardzo chcieli, w efekcie zagrali najsłabszy mecz od jakiegoś roku.

W drugim spotkaniu było już znacznie lepiej, ponieważ bartoszyczanie rozbili Brodnicę, która dzień wcześniej zaledwie jedną bramką przegrała z mocną Białą Podlaską. - A mogła nawet zwyciężyć, bo w pewnym momencie Brodnica prowadziła już siedmioma bramkami - dodaje bartoszycki szkoleniowiec.

Najważniejsze, że szczypiorniści MDK-u podnieśli się po inauguracyjnej wpadce i wysoko wygrali, dzięki czemu przed ostatnim meczem wciąż mieli szansę na awans do 1/8 finału MP.

Jednocześnie było wiadomo, że pewne swego są już Azoty, bo miały dwie wygrane, natomiast Brodnica z dwoma porażkami nie miała już szans. W tej sytuacji o drugim premiowanym awansem miejscu miał zadecydować pojedynek MDK - Olimpia.

No i po 23 minutach MDK prowadził 12:11, po czym... stracił pięć bramek z rzędu. - Zadecydowała fizyczność, bo rywale byli jednak o rok starsi - twierdzi trener Klimko. - A poza tym moi zawodnicy zaczęli seryjnie popełniać błędy. M.in. zmarnowali masę sytuacji sam na sam z bramkarzem. Gdybym miał dłuższe włosy, to bym je sobie pewnie powyrywał z rozpaczy - dodaje ze śmiechem bartoszycki szkoleniowiec. - Na słowa uznania zasłużył natomiast Piotrek Rynkiewicz, który znakomicie zagrał w bramce. Bardzo fajny chłopak i niesamowity talent. Poza tym jedną z wiodących postaci mojego zespołu był Szymon Borys, który niedawno przez Mariusza Jurasika został powołany na zgrupowanie kadry z rocznika 2006. Na zgrupowaniu Szymonowi bardzo się podobało, ale myślę, że on też się mógł tam spodobać sztabowi szkoleniowemu, bo to naprawdę niesamowita lewa ręka. A wracając jeszcze do końcowych wyników turnieju, to odczuwam spory niedosyt, bo naprawdę była spora szansa na awans. Jestem jednak pewien, że w przyszłym roku będzie znacznie lepiej - kończy Jarosław Klimko.

* Pozostałe wyniki: Olimpia - Brodnica 36:35 (15:18), Azoty II - Olimpia 26:24 (9:9), Brodnica - Azoty II 36:31 (17:13).

GRUPA H

1. Azoty II 6 88:86

2. Olimpia 6 90:88

--------------------------------

3. Bartoszyce 3 89:88

4. Brodnica 3 98:103

* Olsztyński Szczypiorniak, wicemistrz województwa, w 1/16 finału zagrał we Włocławku. Niestety, też zajął tylko trzecie miejsce.

>>> Grupa A: MTS Kwidzyn - Szczypiorniak Olsztyn 37:22 (20:7), AZS Włocławek - VIVE I Kielce 20:48 (8:23), VIVE I - Kwidzyn 39:36 (22:20), Włocławek - Szczypiorniak 24:24, karne 3:4 (11:15), Szczypiorniak - VIVE I 26:37 (14:20), Włocławek - Kwidzyn 17:36 (8:18).