Z Ogólnopolskiego Młodzieżowy Turniej Karate Kyokushin w Starachowicach nasi karatecy wrócili z medalami

O podsumowanie poprosiliśmy sensai Andrzeja Litwina z Bartoszyckiego Klubu Kyokushin Karate.Przy takiej ilości zawodników zdobycie medalu nie było łatwe, ponieważ w kat. było po ok 30 zawodników i trzeba było stoczyć 4-5 walk, żeby dostać się do strefy medalowej.— Najlepiej spisała się Amelia Wojciechowicz, która w juniorach mł. wywalczyła złoty medal, a także w konkurencji open kata na 30 zawodniczek zdobyła drugi medal w kolorze brązowym. W tej samej kategorii w konkurencji kata 4 miejsce zajęła Michalina Kowalewska. Nie zawiódł także nasz czołowy młodzik Dawid Klimek, który po pięciu pojedynkach uległ dopiero w finale przez wskazanie zdobywając srebrny medal. Dobrze spisała się i bojowo walczyła nasza najmłodsza zawodniczka Antonina Pieciułko (rocznik 2012), która wygrała pierwszą walkę, ale w drugiej niestety przegrała przez wskazanie i nie zdołała się zakwalifikować do strefy medalowej, gratulujemy medalistom i życzymy dalszych sukcesówdar