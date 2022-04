Skutki wojny na Ukrainie mogą dotknąć mieszkańców powiatu bartoszyckiego

mogą czuć się bezpiecznie. Co ciekawe, więcej komentarzy zamieszczano pod zapowiedzią tekstu niż samym linkiem do artykułu. W piątek 25 marca przyglądaliśmy się, czy mieszkańcy powiatu bartoszyckiego. Co ciekawe, więcej komentarzy zamieszczano pod zapowiedzią tekstu niż samym linkiem do artykułu.

Uważam, że pomimo wszystkich argumentów „za” i „przeciw” sąsiedztwo Obwodu Kaliningradzkiego wpływa na powiat bartoszycki. W czasie obowiązywania Małego Ruchu Granicznego część mieszkańców korzystała z możliwości drobnego handlu. Likwidacja ruchu, pandemia, a teraz agresja Rosji zmieniły sytuację. Czy tego chcemy, czy nie, stykamy się z informacjami, które nas dotyczą.

Po miesiącu wojny jej konsekwencje są widoczne w Obwodzie Kaliningradzkim. Zdaniem rzecznika prasowego ministra koordynatora służb specjalnych Stanisława Żaryna, który z kolei opiera się na relacjach medialnych, morale żołnierzy słabnie. Wpływa na to coraz więcej informacji o wojnie, które pomimo działań Moskwy przebijają się przez dezinformację. Stanisław Żaryn na Twitterze pisał o 58 żołnierzach z obwodu kaliningradzkiego, którzy odmówili wykonania rozkazów, obawiając się wysłania ich na wojnę przeciwko Ukrainie.

Ukraińska Prawda podaje za portalem Mediazona informuje, że podobna sytuacja miała miejsce w Osetii Południowej, gdzie około 300 żołnierzy odmówiło udziału w walkach w Ukrainie i uciekło do domu.

Z kolei w komunikatorze Telegram pojawiają się wpisy mieszkańców miasta Głusiew w Obwodzie Kaliningradzkim. Władze udostępniają mieszkańcom publiczne tereny na... uprawę warzyw. W obwodzie wrosły bowiem ceny żywności oraz spadły jej dostawy.

Warto jednak pamiętać o tym, że Rosja od dawna prowadzi akcję dezinformacyjną, próbując w ten sposób doprowadzić do podziału w ramach Unii Europejskiej i NATO. Czasem trudno jest oddzielić to, co jest prawdą od tego, co jest kłamstwem. Niestety, łatwo też o swego rodzaju prowokacje, które mają na celu podgrzać atmosferę.

zagrożeniu dezinformacją. Działania prowadzone przez Rosję można podzielić na kilka wątków.

WĄTEK #1 – Gra na emocjach, podsycanie strachu, szerzenie chaosu informacyjnego. Publikowane są fake newsy, których celem jest sianie niepokoju i promowanie fałszywych informacji. Działania są obliczone na wywarcie konkretnych reakcji społecznych, a także na podważanie wiarygodności instytucji państwowych oraz informacji podawanych w mediach.



WĄTEK #2 – szukanie sojuszników na arenie międzynarodowej, próba wyjścia z izolacji i zniesienia sankcji. Promowanie Rosji jako kraju mogącego pomagać innym.



WĄTEK #3 – osłabianie pozycji międzynarodowej Polski. Celem jest podważanie wiarygodności Polski w oczach Zachodu, ukazywanie Polski jako kraju rusofobicznego, który nie kieruje się racjonalnymi przesłankami. Działania są obliczone m.in. na osłabienie wpływu Polski na UE i NATO w zakresie polityki tych podmiotów wobec Rosji.

WĄTEK #4 – osłabianie poziomu bezpieczeństwa Polski. Uderzenia informacyjne w Polskę, NATO i UE mają na celu osłabienie poziomu bezpieczeństwa RP oraz zdolności do obrony.

WĄTEK #5 – wojna o pamięć. Szerzenie dezinformacji bazującej na zmanipulowanej wersji historii jest stałym elementem działań Rosji. Wątki historyczne są również wplatane w bieżącą agendę polityczną.

Były szef dyplomacji Rosji Andriej Kozyriew powiedział, że „Odrzucenie polskiej oferty przekazania MiG-ów Ukrainie jest w oczach Rosji oznaką słabości Zachodu i prowokuje Putina do nasilenia bombardowań na Ukrainie”. (WĄTEK #4) Informację podała między innymi TVP.info.



— Polska jeszcze nie zgłosiła oficjalnych roszczeń do obwodu kaliningradzkiego. Na pewno by nam to pomogło, ponieważ Rosjanie mieliby się czym zająć, oprócz niszczenia naszych miast i wsi, zabijania naszych dzieci i kobiet.



Atmosferę – co w kontekście działań dezinformacyjnych prowadzonych przez Rosję jest normalne – próbuje podgrzać również amerykańsko-rosyjska dziennikarka Masha Gessen.

— W rosyjskiej telewizji stale mówi się o tym, że polskie lotniska wojskowe wykorzystywane są do transportu towarów na Ukrainę. Wyciągam z tego wniosek, że Kreml planuje uderzenie przeciwko jednemu z tych lotnisk — mówiła w wywiadzie dla tygodnika „Der Spiegel". (WĄTEK #1) Atmosferę podgrzewa też Ołeksij Daniłow, Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. Polityk zasugerował, że Ukrainie jest potrzebny dodatkowy front:

Wypowiedzi, które mogą – a nie muszą – być dezinformacją, ale rozpalają emocje, padają również z ust polskich byłych żołnierzy i polityków.

O atmosferę „dbają” również wojskowi. Zdaniem płk Andrzej Derlatka wojska NATO powinny „otoczyć” obwód kaliningradzki. Amerykański generał Paul Eaton zaproponował, żeby na tereny graniczące z obwodem wysłać dywizję pancerną.

W rozmowie w jednym z tabloidów gen. broni w st. spocz. Waldemar Skrzypczak wyraził opinię, że "Obwód Kaliningradzki jest pod okupacją rosyjską, dlatego Polska powinna się o niego upomnieć.

Później jednak generał ze swoich słów się wycofał twierdząc, że nic o najeździe na Kaliningrad nie mówił, a w wypowiedzi dla serwisu Defence24 Waldemar Skrzypczak zauważył, że Rosja prowadzi wojnę informacyjną. Potwierdził jednak, że zmilitaryzowany Obwód Kaliningradzki powinien zdaniem generała skłonić NATO przynajmniej do wyrównania potencjałów militarnych w regionie.

Jeśli więc ktokolwiek uważa, że wojna na Ukrainie oraz sąsiedztwo z obwodem kaliningradzkim nie będą mieć wpływu na powiat bartoszycki, może się mylić.

