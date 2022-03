W powiecie bartoszyckim przebywa coraz więcej dzieci z Ukrainy

— Ciągle przyjmujemy jeszcze dzieci uchodźców. — mówi Olga Sycz, dyrektor Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim. — Obecnie nie przyjmujemy do internatu rodzin, skupiamy się na tym, by mieszkały u nas dzieci, które są sierotami, lub nie mają opieki. Przychodzi do nas dużo dobrych ludzi, którzy udostępniają swoje domy dla rodzin. Dzieci, które są zakwaterowane wraz z rodzinami, są na zajęcia dowożone.

W Szkole Podstawowej nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim językiem nauczania w Bartoszycach – jak w wielu innych miejscach powiatu bartoszyckiego – skala pomocy, którą otrzymują uchodźcy z Ukrainy przerosła oczekiwania. W ciągu blisko dwóch tygodni trwającej wojny zmieniła się też sytuacja. Coraz więcej przebywa u nas zarówno całych rodzin, jak i dzieci. Dlatego Lubomira Tchórz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach zwróciła uwagę na fakt, że coraz bardziej potrzebna jest pomoc doraźna.

— Potrzebna jest doraźna pomoc dla dzieci — mówi Lubomira Tchórz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach.

Powoli zbliża się wiosna, dzieci podejmują naukę w szkole, dlatego Lubomira Tchórz zdecydowała, by część zbiórki przeznaczyć na bieżące potrzeby rodzin z Ukrainy.

— Zbieramy wyprawki dla uczniów. Przyjechało już do nas blisko czterdzieścioro uczniów. Większość z nich, bo 90% stanowią uczniowie edukacji wczesnoszkolnej. Potrzebne są zeszyty, bloki rysunkowe, flamastry, farby i wszystko to jak to jest potrzebne uczniom. Ponieważ dzieci już uczestniczą w zajęciach gimnastycznych, potrzebne są trampki, dresy. O ile pomoc żywieniową organizuje między innymi Caritas, jak tutaj potrzebujemy pomocy w wyposażeniu uczniów, którzy są w wieku od 5 do 14 lat.

Jak zaznacza Lubomira Tchórz, pomoc ze szkoły otrzymują jej uczniowie, ale bardzo możliwe, że wkrótce dzieci trafiają również do innych szkół w Bartoszycach. Jeżeli będzie ich dużo, stworzymy oddział przygotowawczy.

Dodatkowo oprócz zbiórki niezbędnych rzeczy, które wysyłamy na Ukrainę, zarówno dla żołnierzy i ukraińskich skautów „Płast”, zbieramy również dary dla szpitali, które praktycznie znajdują się obecnie w podziemiach.

