Nowe miejsce zbiórki prowadzonej przez ZHP i SP nr 8 im. Łesi Ukrainki

Do punktu można nie tylko przynieść dary. Uchodźcy mogą zgłaszać się tutaj po pomoc.

— W punkcie — dodaje Paweł Wołoch — obsługujemy również osoby potrzebujące pomocy, czyli przebywające w Bartoszycach rodziny uchodźców z Ukrainy. W ten sposób wyodrębnimy się od działań Urzędu Miasta, prowadzonych w ramach Komitetu Społecznego „Razem z Ukrainą”, który prowadzi zbiórkę przy ul. Witosa.Prosimy kierować się do wejścia z tyłu budynku przy ulicy Wajdy, czyli tam, gdzie wcześniej sprzedawano leki w ramach dyżuru apteki. Znajduje się tam dzwonek, którym można przywołać jedną z wolontariuszek, które pracuję w punkcie, a obok są drzwi balkonowe, przez które można wejść do środka.W Bartoszycach funkcjonuje kilka kanałów pomocy. Pomoc wysłana na Ukrainę trafia na ulicę Witosa, a część na ul. Wajdy 10, gdzie otrzymane rzeczy segregują m.in. harcerze. Wyprawki szkolne można przynosić do Szkoły Podstawowej nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach.— Obecnie w szkole — mówi Lubomira Tchórz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach — nie ma warunków, aby przyjmować całą pomoc. Okazuje się, że bardzo potrzebna jest również doraźna pomoc dla dzieci, które razem z rodzicami przyjechały do Bartoszyc tylko z niezbędnymi rzeczami, które zmieściły się w jednej walizce. Najczęściej mają zimową odzież. Dlatego też zdecydowałam jako dyrektor szkoły, we współpracy z harcerzami, by część zbiórki przeznaczyć na bieżące potrzeby rodzin z Ukrainy. Przy tej okazji bardzo dziękuję wszystkim bartoszyczanom, a szczególnie zaangażowanej młodzieży, która aktywnie wspiera uchodźców i mieszkańców z Ukrainy, poświęcając swój wolny czas.