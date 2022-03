Masowe ruszenie wśród mieszkańców powiatu bartoszyckiego. Pomagamy Ukrainie

W odpowiedzi na apel Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej wszystkie jednostki ochotniczej straży pożarnej przekazały wyposażenie strażackie niezbędne strażakom z Ukrainy. Transport w niedzielę 27 lutego wyjechał do Olsztyna, skąd zostanie przekazany dalej na Ukrainę.

Zarząd Hufca ZHP w Bartoszycach otrzymuje wiele telefonu z wiadomości z pytaniem o zbiórkę produktów dla osób potrzebujących z Ukrainy. Od poniedziałku 28 lutego rusza zbiórka zorganizowana przez Komitet Społeczny Razem z Ukrainąą, na który można przelewać pomoc pieniężną.

Pomoc rzeczową można zostawiać w dwóch miejscach.

W godz. od 7 do 16 – Szkoła Podstawowa nr 8 z UJN ul. Leśna 1

Po godz. 16 do 19 – siedziba Hufca Bartoszyce ZHP ul. Jagiellończyka 1

Harcerze zbierają:

– artykuły spożywcze o długim terminie ważności ( suche ciasta, paluszki, krakersy, dania typu instant, batony, przekąski dla dzieci – musy, tubki itp.)

– woda mineralna, napoje

– podstawowe środki ochrony osobistej (maseczki, środki dezynfekujące)

– artykuły higieniczne (mydło, żel pod prysznic, mokre chusteczki, chusteczki higieniczne, chusteczki nawilżane, podpaski, wkładki, pasta do zębów, szczoteczka do zębów);

kubki, talerze, sztućce jednorazowe, plastikowe(wielorazowe);

– koce, śpiwory (w miarę możliwości nowe, jeśli używane to w bardzo dobrym stanie, wyprane i przygotowane do użycia – nie mamy możliwości prania i dezynfekcji)

– baterie, ładowarki do telefonów, powerbanki, karty sim

– leki dla dzieci przeciwgorączkowe itd. (nieprzeterminowane)

Swoją pomoc organizuje gmina Bartoszyce która uruchomiła zbiórkę niezbędnych produktów. Można je zostawiać w następujących miejscach.

– Urząd Gminy Bartoszyce;

– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;

– Dom Kultury w Bezledach;

– Dom Kultury w Wojciechach;

– Dom Kultury w Rodnowie;

– Dom Kultury w Łabędniku;

– Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach;

oraz we wszystkich świetlicach wiejskich.

Urząd Miasta w Górowie Iławeckim, w którym od niedzieli działa sztab kryzysowy koordynujący działania w naszym mieście. Jak informuje burmistrz Jacek Kostka od poniedziałku 29 lutego 30 osób przebywa pod opieką rodzin lub w internacie Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania. W górowskiej szkole uczy się 90. dzieci, które przebywających w internacie. Część z nich utraciła kontakt ze swoimi rodzicami.

— Nie jest to liczba ostateczna, bo cały czas trwa organizacja kolejnych miejsc noclegowych dla ofiar wojny w Ukrainie — zapowiada Irena Wołosiuk. — Budujące jest to, że nasi mieszkańcy sami się do nas zgłaszają i deklarują przyjęcie do swych domów ofiary wojny — dodaje.

