Centrum Aktywizacji Zawodowej w Bartoszycach czasowo zmienia siedzibę

adaptacja zabytkowego budynku na ulicy Lipowej, w którym swoje miejsce znajdą wybrane wydziały Starostwa Powiatowego. W styczniu informowaliśmy o planach inwestycyjnych starosty Zbigniewa Nadolnego.

Od 22 lutego znajdujące się w budynku na ul. Lipowej Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Bartoszycach na czas remontu przenosi się do tymczasowej siedziby. Gdzie będą przyjmowani interesanci? W budynku przy ul. Słowackiego, w stołówce bartoszyckiej „Elizki”.

Remont ma potrwać do końca 2022 roku, a jego szacunkowy koszt to nieco ponad 3,5 mln złotych.

Nie po raz pierwszy bartoszycka „Odzieżówka" użycza podmiotom zewnętrznym swoje pomieszczenia. Niedawno miejsce to opuściła Miejska Biblioteka Publiczna w Bartoszycach, która po zakończonym remoncie powróciła do swojej siedziby.

Starostwo Powiatowe informuje, że w dniach 25-28 luty Urzędu Pracy w Bartoszycach urząd będzie niedostępny dla interesantów.

