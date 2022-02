Koncert duetu Andrzej Korycki & Dominika Żukowska i wystawa Bartoszycki Wehikuł Czasu. Kolejne urodzinowe atrakcje (video)

Opisywaliśmy już atrakcje związane z 690. urodzinami miasta. Wśród nich zaplanowano rozstrzygnięcie poetyckich konkursów organizowanych przez Urząd Miasta Bartoszyce. Oczywiście będzie urodzinowy tort i koncert duetu Andrzej Korycki & Dominika Żukowska. Występ prawdopodobnie zacznie się o godzinie 17:30 potrwa około godziny.

Jak czytamy na stronie zespołu, "artyści od lat fascynują się repertuarem trzech wybitnych postaci ballady rosyjskiej: Bułata Okudżawy, Włodzimierza Wysockiego oraz Żanny Biczewskiej, których to twórczość wyróżnia się dużą emocjonalnością oraz wymownością tekstów, które w ujmujący sposób opisują to, co w życiu często trudno wyrazić słowami…"

"Twórcze impresje o mieście". Z kolei w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bartoszycach trwa wystawa ""Bartoszycki Wehikuł Czasu. Malowane wspomnieniami..." W budynku odbędzie się również wystawa". Z kolei w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bartoszycach trwa wystawa ""Bartoszycki Wehikuł Czasu. Malowane wspomnieniami..."



Czytelnicy nadal mogą składać życzenia z okazji Urodzin Bartoszyc, na naszym profilu na Facebooku:



