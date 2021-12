Trwa śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku na trasie Bisztynek - Prosity

We wrześniu pisaliśmy o śmiertelnym wypadku, do którego doszło na drodze Bisztynek - Prosity. Na łuku drogi zderzyły się czołowo motorower marki Yamasaki i samochód marki Audi. W wyniku obrażeń kierujący motorowerem mężczyzna zmarł.

Przypomnijmy sytuację. W poniedziałek 6 września o godzinie 6:50 Państwowa Straż Pożarna otrzymała zgłoszenie o czołowym zderzeniu motoroweru z samochodem osobowym. Do zdarzenia doszło na łuku drogi, a ze wstępnych ustaleń wynikało, że to kierujący motorowerem zjechał na przeciwległy pas ruchu. Mężczyznę przetransportowano do Olsztyna Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, gdzie zmarł.

Jak informowaliśmy, na miejscu zbadano na obecność alkoholu 22-latka, kierującego pojazdem „Audi” na braniewskich numerach rejestracyjnych. Z kolei jeśli chodzi o kierującego motorowerem 62-latka, w związku ze stanem mężczyzny krew do badań została pobrana w szpitalu.

W piątek 17 grudnia skontaktowała się z nami rodzina zmarłego, która nie wiedziała, na jakim etapie jest prowadzone śledztwo. Rodzina poinformowała nas o pogłoskach, że 62-latek był nietrzeźwy. Nie zgadzają się z nimi, ponieważ twierdzą, że mężczyzna "nie pił nawet piwa".

Wystąpiliśmy z zapytaniem do prowadzącej postępowanie Prokuratury Rejonowej w Biskupcu. Jak się dowiedzieliśmy, śledztwo zostało wszczęte 9 września 2021 roku. Postępowanie było prowadzone w sprawie nieumyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym i nieumyślnego spowodowania wypadku drogowego. Jeszcze we wrześniu przesłuchano bezpośrednich świadków zdarzenia oraz przeprowadzono oględziny miejsca wypadku drogowego.

Przyczyny wypadku wciąż są badane. Po otrzymaniu opinii biegłego z zakresu wypadków drogowych na okoliczność przyczyn i przebiegu wypadku prokuratura podejmie dalsze działania.

Oficjalnie wiadomo już, że pokrzywdzony mężczyzna był trzeźwy w chwili wypadku. Jak się nieoficjalnie dowiadujemy nie potwierdziła się informacja, że to 62-latek zjechał na przeciwległy pas doprowadzając do wypadku.

