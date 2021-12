Bartoszyce: Zgubiło go umiłowanie do perfum. Czeka akt oskarżenia

KRADZIEŻ || Do Sądu Rejonowego w Bartoszycach trafił akt oskarżenia przeciwko 19–latkowi z Bartoszyc. Mężczyzna kilkukrotnie kradł perfumy z jednej z drogerii. Podczas ostatniej kradzieży kryminalni zatrzymali go na gorącym uczynku.

Okazało się, że młody mężczyzna w okresie od sierpnia do września 2021 roku dwukrotnie dokonał kradzieży. Dopiero za trzecim razem spotkał go pech i został zatrzymany. Teraz czeka go rozprawa w sądzie.

Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut przestępstwa kradzieży, na który złożyły się trzy wykroczenia.

Kradzież perfum, które wyceniono na 500 złotych jest zagrożone surową karą. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Wymiar kary wynika z faktu, że do kolejnych wykroczeń doszło w krótkim okresie czasu, za każdym razem było to działanie zaplanowane. W ten sposób zakwalifikowano popełnione przez niego czyny.

Art. 12. [Czyn ciągły] § 2. Odpowiada jak za jeden czyn zabroniony wyczerpujący znamiona przestępstwa ten, kto w krótkich odstępach czasu, przy wykorzystaniu tej samej albo takiej samej sposobności lub w podobny sposób popełnia dwa lub więcej umyślnych wykroczeń przeciwko mieniu, jeżeli łączna wartość mienia uzasadnia odpowiedzialność za przestępstwo.

Art. 278. [Kradzież] § 1. Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

(dar)