Orkiestrowa jazda z mistrzem

- Jest to już 31. edycja Jazdy, co oznacza, że jest to najstarsza impreza motorowa w Polsce, która towarzyszy Orkiestrze - wyjaśnia Wojciech Fijałkowski z Automobilklubu Warmińskiego.

O godz. 11 rozpoczną się licytacje, których zwycięzcy zasiądą na prawym fotelu pilota w autach prowadzonych przez Gracjana Predko (BMW E46 Compact),

Damiana Jakubowiaka (BMW E46 Compact), Cezarego Koralewskiego (Subaru Impreza), Andrzeja Poniewierkę (Subaru Impreza, Opel Corsa) i Mateusza Kopkę (BMW E46 Compact.

Organizatorzy zadbali też o inne atrakcje, m.in. będzie można obejrzeć z bliska osiem samochodów Subaru oraz Skodę Fabię Rally2, w której załoga Łukasz Byśkiniewicz-Daniel Siatkowski wywalczyła tytuł drugiego wicemistrza Polski.

Na tym nie koniec, bo o godz. 16.30 w Galerii Warmińskiej będzie ciąg orkiestrowo-rajdowych emocji. Zapraszamy.