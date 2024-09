Pierwsze ligowe zwycięstwo Victorii

* Śniardwy Orzysz - Victoria Bartoszyce 1:2 (0:1)

0:1 - Kaplewski (45+1), 1:1 - (66), 1:2 - Kaplewski (70)

Zdobywając tylko jeden punkt w sześciu kolejkach goście zaliczyli najgorszy w XXI wieku początek ligowego sezonu. Wiele wskazywało na to, że w Orzyszu ta fatalna passa będzie miała ciąg dalszy, tymczasem niespodziewanie Victoria wróciła do domu z tarczą. Zadecydowały o tym dwa gole Kaplewskiego, na którym - jak na razie - opiera się atak zespołu z Bartoszyc.



* Polonia Iłowo - Cresovia Górowo Iławeckie 4:0 (2:0)

Gole dla gospodarzy: Ciesielski, Gawęda, Gorczyński, Kruszyński (karny)

Przed wyjazdem do Iłowa Mateusz Wierzbowski, trener Cresovii, liczył na korzystny wynik, mówiąc: - Skoro postawiliśmy się Stawigudzie, to w Iłowie też nas na to stać, bo mamy swoje atuty.

Sądząc po wyniku, to albo miejscowe schody okazały się dla gości zdecydowanie za wysokie, albo swoje atuty zostawili w domu, autobusie lub w szatni. W efekcie drugi raz z rzędu podopieczni Wierzbowskiego stracili aż cztery gole. Na dodatek Cresovia - razem z Korszami i Pekunem - ma najgorszy atak w grupie 1 okręgówki.

* Inne wyniki 7. kolejki: Gwardia Szczytno - Perkun Orżyny 2:2, Naki Olsztyn - Iskra Narzym 4:0, MKS Korsze - Orlęta Reszel 0:0, GKS Stawiguda - Czarni Olecko 3:1; niedziela, g.14: Orzeł Janowiec Kościelny - Vęgoria Węgorzewo, Kłobuk Mikołajki - Błękitni Pasym.