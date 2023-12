Ekotorebka “Junior Design” – konkurs dla najmłodszych

W listopadzie bieżącego roku pracownicy autoryzowanego serwisu Volkswagena Nord Auto w Olsztynie wpadli na bardzo ciekawy sposób promocji. Postanowili zorganizować konkurs plastyczny „Ekotorebka – Junior Design” skierowany do okolicznych przedszkoli.

Jego zasady były bardzo proste. Pod nadzorem opiekunów najmłodsi mieli udekorować firmową torebkę serwisu, w której na co dzień klienci oraz partnerzy odbierają części do swoich samochodów. Tematyka – obrazek pokazujący charakter pracy serwisu. Oprócz nagród rzeczowych, każde przedszkole, które wzięło udział w zabawie, dostało zaproszenie na wycieczkę do Nord Auto, gdzie najmłodsi mogli zobaczyć serwis i przyjrzeć się pracy specjalistów.

W konkursie wzięło udział 12 grup z 8 przedszkoli:

- Przedszkole Niepubliczne „Śmieszek” w Olsztynie;

- Przedszkole nr 7 TWP „Poziomka” w Olsztynie;

- Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” w Olsztynie”;

- Przedszkole Miejskie nr 19 w Olsztynie;

- Przedszkole przy ZSP w Stawigudzie;

- Przedszkole Miejskie nr 24 w Olsztynie;

- Przedszkole Miejskie w Olsztynku;

- Przedszkole „Radosna Kraina” w Klebarku.

Finał konkursu odbył się w Mikołajki. Wśród 12 najciekawszych projektów jury konkursowe wybrało dzieło Szymona z Przedszkola w Olsztynku. Nagrodzone zostały wszystkie placówki, biorące udział w konkursie. Pod przedszkolne choinki zawędrowały jeździki, piłki, puzzle, resoraki, piłki, kocyki, foremki do ciasteczek.

Oczywiście o samochodowym charakterze marki Volkswagen.



Na zdjęciu I miejsce Na zdjęciu I miejsce

1. Miejsce – Przedszkole Miejskie w Olsztynku

2. Miejsce - Przedszkole Miejskie nr 24 w Olsztynie

3. Miejsce - Przedszkole Miejskie nr 19 w Olsztynie (grupa „Wiewiórki”)



Na zdjęciu II miejsce Na zdjęciu II miejsce

Nina Salwin, wychowawca zwycięskiego przedszkola: „Przedszkole Miejskie w Olsztynku już po raz drugi wzięło udział w konkursie organizowanym przez Nord Auto Autoryzowany Serwis VW. W tym roku dzieci projektowały i ozdabiając "Ekotorebkę", miały przy tym wiele frajdy. Przedszkolaki wykazały się kreatywnością, zdolnościami plastycznymi oraz miały możliwość eksperymentowania różnymi technikami: malowały farbami, barwnikami spożywczymi, mazakami lub standardowo- kredkami.



Na zdjęciu III miejsce Na zdjęciu III miejsce

W tym roku Serwis Nord Auto ubiegł samego Świętego Mikołaja. Zdobyliśmy wyjątkowe nagrody, które z pewnością długo nam posłużą. Radość dzieci jest nie do opisania. Z niecierpliwością czekamy na kolejny konkurs, bo wiemy, że będzie równie wyjątkowy.”