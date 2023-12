Rusza lodowisko przy Uranii

Olsztyn ponownie będzie mieć trzy tafle do ślizgania się. Do już uruchomionych lodowisk dołącza najnowszy, kryty obiekt w pobliżu olsztyńskiego Śródmieścia.

O tym, że łyżwiarstwo cieszy się w stolicy Warmii i Mazur ogromnym zainteresowaniem możemy się przekonywać niemal codziennie. Wielbiciele ślizgania się po lodowej tafli będą mieć już od soboty (16 stycznia) więcej możliwości do aktywności.

Lodowisko przy hali Uranii to atrakcja czekająca na miłośników sportów zimowych. To jeden z największych tego typu obiektów w regionie. Lodowisko jest zadaszone, a jego powierzchnia wynosi 991 m2. Oznacza to, że w jednym czasie może bezpiecznie jeździć nawet 200 łyżwiarzy.

Z lodowiska mogą korzystać zarówno dorośli, jak i dzieci - obiekt jest wyposażony w jeździki do nauki jazdy dla najmłodszych, ostrzałki i suszarki do łyżew oraz dedykowane toalety. Łyżwy można wypożyczyć na miejscu (wypożyczalnia oferuje 150 par łyżew - damskie figurowe, męskie hokejowe oraz dziecięce). Latem lodowisko będzie zamieniać się w rolkowisko - wypożyczalnia dysponuje 100 kompletami łyżworolek - co czyni obiekt atrakcją całoroczną.

Obiekt będzie dostępny od soboty (16 grudnia). Wielkie otwarcie o godz. 10:00, a w dniu otwarcia lodowisko będzie bezpłatne.

Uruchomienie lodowiska przy Uranii będzie oznaczać, że olsztynianie ponownie będą mogli korzystać z trzech sztucznych tafli. Nieco ponad dwa tygodnie temu Ośrodek Sportu i Rekreacji oddał do użytku obiekty w Centrum Rekreacyjno-Sportowym Ukiel oraz przy ul. Jeziołowicza.