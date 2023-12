Która inicjatywa była najciekawsza?

Zgodnie z wieloletnią tradycją Rada Organizacji Pozarządowych chce promować ciekawe, wartościowe działania podejmowane przez olsztyńskie stowarzyszenia i fundacje,

których odbiorcami są mieszkańcy miasta.

- W naszym mieście organizowanych jest mnóstwo inicjatyw, które zasługują na wyróżnienie dlatego już dziś chcemy Was serdecznie zaprosić do zgłaszania tychże działań! To dobry moment, by docenić zaangażowanie wolontariuszek i wolontariuszy, ale również partnerów - zachęca Dorota Limontas z Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna - Dokonując wyboru laureatów, bierzemy pod uwagę w szczególności znaczenie inicjatywy dla społeczności lokalnej, jej wpływ na rozwój aktywności społecznej oraz rozwiązywanie problemów społecznych, umiejętność pozyskiwania środków finansowych oraz pozafinansowych i przejrzystość ich wykorzystywania.