Wstydliwa tajemnica mieszkańców Olsztyna chowała się pod śniegiem

Mimo tego, że do wiosny jest jeszcze daleko, to od początku tygodnia w Olsztynie panują dodatnie temperatury i opady deszczu. Takie połączenie spowodowało, że niemal cały śnieg w mieście stopniał odkrywając dość wstydliwe tajemnice.

Wiele się mówi o tym, że w Olsztynie jest brudno. Temat przeważnie pojawia się latem, gdy mieszkańcy częściej spędzają swój wolny czas poza domem, lub wiosną, kiedy to topniejący śnieg odsłania porozrzucane wszędzie śmieci.

Ostatnia zmiana temperatury spowodowała, że niemal cały śnieg, który przez kilkanaście dni przykrywał Olsztyn stopniał. Część z nas zdążyła się już przyzwyczaić do zimowego krajobrazu miasta, w którym nie dało się zauważyć porozrzucanych śmieci.

Do redakcji "Gazety Olsztyńskiej" zadzwonił czytelnik, który zwraca uwagę na wszechobecne śmieci w popularnych miejscach spacerowych.

— Olsztyn jest piękny o każdej porze roku, jednak w momencie topnienia śniegu te miasto staje się okropne! — mówi nasz czytelnik — Setki puszek, papierków, butelek i psich odchodów leżą dosłownie wszędzie. Czy Ci ludzie, którzy to wyrzucają gdzie popadnie myślą, że śmieci topnieją razem ze śniegiem?! — dodaje mężczyzna.

Nasz fotoreporter Zbigniew Woźniak odwiedził dziś popularne wśród mieszkańców miejsca spacerowe. To, co uchwycił w swoim obiektywie nie daje powodów do dumy.

Karol Grosz