Rzecznik PiS: liczymy, że w polskim Sejmie nie będzie miejsca na zachowania nie tylko antysemickie, ale także antychrześcijańskie

Rzecznik PiS w ten sposób odniósł się do przygotowanego przez Lewicę projektu uchwały potępiającej antysemickie zachowanie posła Konfederacji Grzegorza Brauna, który we wtorek w Sejmie zakłócił obchody żydowskiej Chanuki, gasząc zapalone świece chanukowe gaśnicą proszkową. Do projektu Lewicy PiS chciało wprowadzić poprawkę, w której zaznaczono, że potępienia wymagają nie tylko zachowania antysemickie, ale także antychrześcijańskie.

- Liczymy, że za słowami pójdą czyny i nie będzie miejsca w polskim Sejmie na jakiekolwiek zachowania nie tylko antysemickie, ale także antychrześcijańskie - stąd nasza poprawka do uchwały potępiającej zachowanie Brauna. Uważamy, że zakres tej uchwały powinien zostać poszerzony" - powiedział.

oprac. ih, źródło: PAP