Donald Tusk: Ukraina może wygrać wojnę

Potrzebujemy wzmocnić przekonanie, że Ukraina może wygrać wojnę, że my możemy wygrać tę konfrontację. Będę starał się przekonywać naszych partnerów, także tych trudniejszych, by zrobili tu coś pozytywnego - powiedział w środę w Brukseli premier Donald Tusk .

W środę przed szczytem UE-Bałkany Zachodnie premier Tusk został zapytany w rozmowie z zagranicznymi mediami o kwestię podtrzymania wsparcia Ukrainy przez społeczność międzynarodową.

"Nie jestem tak potężny czy wpływowy, jak chciałbym być. Zacznę dziś i jutro od rozmów, tłumaczeń. To nic nowego - trudna, rutynowa, codzienna praca. Nie ma tu perspektyw na cud czy coś szczególnego" - stwierdził szef rządu.

"To, czego dzisiaj potrzebujemy to wzmocnienie przekonania, że Ukraina może tę wojnę wygrać, że my możemy tę konfrontację, nie tylko przeciwko Rosji, ale tym wszystkim, którzy są przeciwko naszym fundamentalnym wartościom, wygrać. Mamy tutaj partnerów, może trochę trudniejszych niż inni. Będę starał się przekonywać, aby zrobili coś bardziej pozytywnego" - powiedział Tusk.

Pytany o sprzeciw szefa węgierskiego rządu Viktora Orbana wobec dalszego wspierania Ukrainy, Tusk stwierdził, że "Orban jest bardzo pragmatycznym politykiem". "Traktujcie to jako komplement" - zwrócił się do dziennikarzy.

W środę popołudniu premier Donald Tusk przybył do Brukseli, gdzie weźmie udział w szczycie UE–Bałkany Zachodnie oraz w posiedzeniu Rady Europejskiej. W piątek szef rządu spotka się z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. To pierwsza wizyta zagraniczna nowego premiera.

Premier Tusk w czwartek i piątek będzie reprezentował Polskę w zaplanowanym na dwa dni posiedzeniu Rady Europejskiej. Wśród tematów dwudniowego szczytu Rady znajduje się kwestia Ukrainy, a unijni przywódcy omówią najnowsze wydarzenia związane z rosyjską wojną napastniczą i dalsze wsparcie UE dla tego kraju i jego mieszkańców.

"Polska i Europa wspierają Ukrainę w wymiarze finansowym, gospodarczym, humanitarnym, militarnym i dyplomatycznym. Dalsze decyzje w tym zakresie pozwolą na zapewnienie przez Unię Europejską trwałego wsparcia dla bezpieczeństwa, odbudowy, a także reform przedakcesyjnych w Ukrainie" - zaznaczyło w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu.(PAP)

Mikołaj Małecki, Grzegorz Bruszewski