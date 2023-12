Skandal w Sejmie. Tajemnicze zbiórki na "wsparcie Grzegorza Brauna"

We wtorek w Sejmie doszło do skandalicznego zdarzenia, kiedy poseł Grzegorz Braun z Konfederacji zgasił gaśnicą menorę chanukową. Incydent ten spotkał się z powszechnym oburzeniem, co skutkowało ukaraniem polityka. Jego zwolennicy natychmiast podjęli próbę wsparcia go poprzez zorganizowanie zbiórki finansowej, której celem było zebranie 50 tys. zł. Pomimo szybkiego osiągnięcia tej kwoty, organizator zdecydował się zablokować możliwość dalszych wpłat, co spotkało się z krytyką.