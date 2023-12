J. Sasin: wykorzystamy wszystkie dozwolone prawem środki, broniąc niezależności mediów publicznych

Sasin pytany o doniesienia Radia ZET, które dowiedziało się, że mają nastąpić zmiany w mediach publicznych oraz, że minister Bartłomiej Sienkiewicz (minister kultury i dziedzictwa narodowego w rządzie D. Tuska) ma powołać prokurenta w spółce TVP oraz o reakcję PiS-u na te kroki, odpowiedział: "Przede wszystkim będziemy protestować przeciwko temu, co się dzisiaj będzie działo w mediach publicznych". Dodał, że te zapowiedzi sią "niezwykle drastyczne".

Zaznaczył, że to jest próba "zamknięcia ust tym dziennikarzom, którzy krytykują i krytykowali Donalda Tuska, Platformę Obywatelską, te siły polityczne, które dzisiaj tworzą rząd" - mówił. Dodał, że ci dziennikarze, którzy ich krytykują, są obiektywni.

"Będziemy protestować, będziemy wykorzystywać wszystkie dozwolone prawem środki, żeby rzeczywiście bronić niezależności mediów publicznych" - podkreślił Sasin.

Dodał, że dziwi go tempo zmian. "To jest takie tempo pokazujące, że ten rząd zaczyna od skoku na państwo" - mówił. "Ma usta pełne frazesów, pełne zapowiedzi przestrzegania prawa, a przede wszystkim chodzi mu o to, żeby wszystkie instytucje, które w jakikolwiek sposób są niezależne, zostały przez nich opanowane jak najszybciej" - podsumował.(PAP)