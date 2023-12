Prezydent: trwanie narodu polskiego i Rzeczypospolitej powinny być dla nas najważniejszą dewizą

"+Warto być Polakiem, warto by naród polski i jego państwo - Rzeczypospolita trwały w Europie+" - rozpoczął swoje wystąpienie prezydent Duda, przypominając wypowiedź prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

"Znacie państwo znakomicie i pamiętacie te słowa z całą pewnością. Przypominam je i przytaczam każdemu kolejnemu rządowi: premierom, wicepremierom, wszystkim państwu ministrom" - oświadczył prezydent, zwracając się do uczestników środowej uroczystości.

Zwrócił przy tym uwagę, że słowa o trwaniu narodu polskiego i Rzeczypospolitej są też wyrażone w ślubowaniu złożonym przez członków rządu. "Aby dobro Rzeczypospolitej, dobro ojczyzny i pomyślność obywateli były zawsze najwyższym nakazem. To jest w istocie przede wszystkim trwanie Rzeczypospolitej w Europie, tutaj gdzie ona jest, w jej granicach, w jej całości, jej miejscu i pomyślność obywateli, którzy mają swoją ojczyznę. Którzy są w tej ojczyźnie bezpieczni, którzy mają to poczucie, że jest to ich ojczyzna, która o nich dba, która zabiega o ich sprawy" - mówił Duda.

"To jest najważniejsza dewiza, jaka - wierzę w to głęboko - przyświeca nam" - dodał. (PAP)