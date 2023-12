UWM i Offenburg: coraz bliższa współpraca

Z pomocy Fundacji Georga i Marii Dietrichów skorzystało ostatnio 161 studentów UWM. Odbyli praktykę albo studiowali semestr lub rok w Offenburgu – mieście-partnerze Olsztyna. Na UWM gościła delegacja z Niemiec. I Uniwersytet, i przedstawiciele fundacji są gotowi na to, aby współpraca była jeszcze bardziej intensywna.

Do Olsztyna od wielu lat co roku w grudniu przyjeżdża delegacja przedstawicieli partnerskiego miasta Offenburga z Badenii-Wirtembergii. Jej trzon to zawsze zarząd Fundacji Marii i Georga Dietrichów.

Wśród 10-osobowej delegacji, która spotkała się z rektorem UWM byli m.in.: dr Wolfgang Bruder (przewodniczący fundacji), Elvira Bleher (córka patronów fundacji), Julia Ritter (wnuczka Marii i Georga Dietrichów) wraz ze swoimi dziećmi – nastolatkami Leni i Luisem.

Wizyta ma zawsze te same cele: podsumowanie współpracy w mijającym roku i wyznaczenie zadań na następny. Z racji tego, że odbywa się w okresie przedświątecznym, jest też okazją do wymiany dobrych życzeń i upominków.

Dr Wolfgang Bruder, przewodniczący fundacji pozytywnie ocenia dokonania mijającego roku. Z przebiegu współpracy jest zadowolony, ale jego plany są jeszcze bardziej ambitne.

— Te 161 osób to za mało — twierdzi. — Mamy możliwości zwiększenia wymiany. Apeluję do was, abyście bardziej motywowali studentów do korzystania z oferty pomocowej fundacji – zachęcał przewodniczący.

Potrzeba powiększania skali wymiany studenckiej jest zakorzeniona w jego osobistych doświadczeniach: roczny pobyt na stażu profesorskim na uniwersytecie w USA dr Wolfgang Bruder uważa za najważniejsze doświadczenie swego życia, które otworzyło go na inne zwyczaje. Jego zdaniem poznawanie innych języków, kultur, systemów pracy uczy ludzi współpracy i otwartości na odmienności. A tylko tak – jak przekonywał – w zjednoczonej Europie można utrzymać pokój.

— Pokój jest teraz szczególnie ważny, gdy tuż za granicą Unii Europejskiej Rosja toczy brutalną wojnę z Ukrainą — wyjaśniał dr Bruder.

To, że staż zagraniczny otwiera nowe perspektywy zawodowe potwierdza prof. Małgorzata Darewicz, dziekan Wydziału Nauki o Żywności.

— Wszyscy absolwenci inżynierii żywności – wspólnego kierunku prowadzonego na UWM i Uniwersytecie Technicznym w Offenburgu, którzy pracują w zawodzie, osiągają sukcesy: czy to w Polsce i Niemczech, czy w różnych krajach świata — zapewnia prof. Darewicz.

Poświadcza to także prof. Agnieszka Cydzik-Kwiatkowska z Katedry Biotechnologii w Ochronie Środowiska. Ta katedra z Uniwersytetem w Offenburgu prowadzi dwa kierunki – biotechnologię oraz inżynierię procesową w ochronie środowiska. Ten pierwszy – już od 15 lat!

Dążenia fundacji do zwiększenia wymiany zbiegają się z planami władz UWM.

— Do współpracy naukowej przywiązujemy bardzo duże znacznie — zapewniał prof. Jerzy Przyborowski, rektor UWM. — Niebawem do współpracy z uniwersytetem w Offenburgu dołączy Wydział Nauk Ekonomicznych, a nasza uczelnia zamierza wejść także do Konsorcjum Uniwersytetów Europejskich, którego liderem jest uczelnia w Offenburgu.

Rektor UWM zauważył, że inicjatywa, od której się zaczęła trwająca do dzisiaj przyjaźń miast i uczelni, swój początek miała w grudniu 1981 r. Był to charytatywny most świąteczny, który zorganizował Georg Dietrich, przedsiębiorca i filantrop.

Rektor podziękował zarządowi fundacji za wspieranie wymiany studenckiej i współpracy dydaktycznej z uczelnią w Offenburgu oraz zaprosił gości na uroczyste obchody 25-lecia UWM 3 czerwca 2024 r.

Współpraca z Olsztynem ma dla rodziny Dietrichów szczególne znaczenie. Świadczy o tym to, że Julia Ritter, wnuczka Georga i Marii, na wyjazd zabrała ze sobą swoje nastoletnie dzieci. Chciała, żeby zobaczyły Olsztyn i zaczęły budować relację z mieszkańcami tego regionu.

— To będą nasi następcy — tłumaczyła Julia Ritter. — W 1999 r. byłam w wieku Leni, kiedy pierwszy raz przyjechałam do Olsztyna z dziadkiem.

Zarząd fundacji spotkał się także z dziekanem Wydziału Humanistycznego i przedstawicielami olsztyńskiej germanistyki. Rozmawiano o usprawnieniach systemu kształcenia i wymiany studenckiej.

źródło: UWM