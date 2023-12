W interesie Stanów Zjednoczonych leży akceptacja faktu, że Ukraina będzie zobowiązana do częściowego zwrócenia terytorium Rosji - tak przekonuje JD Vance, amerykański senator ze stanu Ohio. Polityk uważa, że władze w Waszyngtonie powinny jak najszybciej zakończyć trwający konflikt na Ukrainie.

W wywiadzie udzielonym Jakowi Tapperowi na antenie telewizji CNN, Vance podkreślił, że nie ma przekonania co do możliwości zwycięstwa Ukrainy nad Rosją, nawet jeśli Stany Zjednoczone nadal będą udzielać władzom w Kijowie wsparcia militarnej. W związku z tym polityk uważa, że konieczne jest zatrzymanie kolejnych dostaw i skłonienie obu stron do rozpoczęcia rozmów pokojowych.

— W najlepszym interesie Ameryki leży zaakceptowanie faktu, że Ukraina będzie musiała oddać część terytorium Rosjanom, a my musimy zakończyć tę wojnę —stwierdził.

W ubiegłym tygodniu republikanie zasiadający w Senacie podjęli decyzję o zablokowaniu pakietu pomocowego o wartości blisko 111 miliardów dolarów, który był proponowany przez prezydenta Joe Bidena. Projekt obejmował finansowanie sprzętu militarnego oraz pomocy humanitarnej nie tylko dla Ukrainy, ale także dla Izraela.

— Kiedy myślę o wielkiej ludzkiej tragedii, jaka tutaj panuje, widzę, że w tym konflikcie zginęły setki tysięcy niewinnych mieszkańców Europy Wschodniej. W naszym i ich interesie leży zaprzestanie zabijania — dodał.

— Według amerykańskiego senatora, podstawowym celem polityki amerykańskiej w kontekście konfliktu w Ukrainie powinno być szukanie możliwości organizacji negocjacji pokojowych. Obecne scenariusze i warunki przedstawiane przez Ukraińców i ich władze są bowiem nierealne — twierdzi.